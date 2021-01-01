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الفنانة المصرية رانيا يوسف تعلق على قرار محاكمتها

الجمعة 15 يناير 2021 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفنانة المصرية رانيا يوسف تعلق على قرار محاكمتها



القاهرة/سما/


علقت الفنانة المصرية رانيا يوسف على إحالتها للمحاكمة بتهمة ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان.


وقالت رانيا يوسف لصحيفة "اليوم السابع": "أثق في القضاء المصري وتحت أمره في أي وقت".

وتابعت: "لحد دلوقتي مستلمتش أي إعلان يخص الموضوع ده بس أنا جاهزة وعلى ثقة في قضاة مصر".

جاء تعليقها بعد أن حددت محكمة الجنح المصرية جلسة 21 فبراير المقبل لمحاكمتها في ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان، في إطار تطور للجدل الذي أثارته رانيا يوسف بعد تصريحاتها مع المذيع العراقي نزار الفارس والتي تضمنت حديثا عن مفاتن جسدها وبروز مؤخرتها.

#رانيا يوسف #مصر

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