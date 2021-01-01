استقالة "إمام القصر الملكي" بالأردن بعد أيام من لقاء تلفزيوني

وكالات

أثارت استقالة إمام "الحضرة الهاشمية" الملكية، في الأردن الشيخ غالب الربابعة، بعد أيام من مشاركته في لقاء تلفزيوني وجه فيه انتقادات لاذعة للأوضاع الاقتصادية في البلاد، وطريقة التعامل الحكومي مع المواطنين في ظل جائحة كورونا، ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.



وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب الاستقالة، التي جاءت بعد أيام من اللقاء، في حين قال آخرون إن كلامه "لم يرق للسلطات" رغم الموقع الديني الذي يشغله في القصر الملكي.

ودعا الربابعة خلال المقابلة، إلى أن يكون المسؤولون "خدما" للناس وليسوا "أسيادا"، وقال: "صاروا الناس شحادين، بسبب التسجيل على منصة طلب المساعدات المالية".

وأضاف: "الجامعات لازم تخفض رسومها، لأنها تحولت إلى التدريس أون لاين".



في حين لفت الكثير من المعلقين إلى أن السلطة التي لم تتقبل كلام الربابعة، بشأن الأوضاع الاقتصادية والضغوط المالية على المواطنين، كان في السابق يدعوها للضغط على المعلمين، الذين أضربوا للمطالبة بحقوقهم.