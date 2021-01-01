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رابط مشاهدة مباراة ضمك والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الجمعة 15 يناير 2021 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة ضمك والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الوحدة وضمك بث مباشر اليوم الجمعة 15 كانون ثاني 2021 ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

مباراة ضمك والوحدة مباشر تبث هذا المساء من ملعب المحالة في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز على قناة السعودية الرياضية الرابعة (KSA Sports 4 HD) بصوت المعلق خالد اليوسف.

وتنطلق هذه المواجهة في تمام الساعة 03:55 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والمنامة وبغداد، 02:55 وفق وقت القاهرة والقدس والخرطوم وعمان وبيروت، 04:55 لدى تونس والجزائر والرباط.

وأقيمت ثماني مباريات تاريخيا بين الفريقين، حيث فاز الوحدة في 6 منها بينما ضمك تفوق مرة واحدة وسيطر التعادل في لقاء وحيد، إذ يسعى الجانبان إلى الخروج بأي نتيجة إيجابية بعد قليل.

رابط مباراة ضمك والوحدة مباشر:

وتغلب الوحدة على ضمك في ذهاب وإياب الدوري السعودي الموسم الماضي بهدف نظيف وثلاثة أهداف مقابل هدفين على التوالي وسط تألق يوسف نياكات ولويسف غوستافو وعبدالله الجوعي.

وتذهب التوقعات إلى أن الفوز سيكون من صالح الوحدة في المباراة المرتقبة في ظل الجهوزية الكبيرة للاعبين والاستعداد الجيد، علما أن ضمك قد يخرج بمفاجأة جديدة من خلال الهجمات المرتدة.

وتعادل الوحدة مع الفتح في الجولة الأخيرة علما أنه سيواجه النصر والشباب قبل لقاء الزوراء بدوري أبطال آسيا، في حين خسر ضمك أمام الاتحاد وسيلعب مع الباطن والتعاون الفترة المقبلة.

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