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فيديو: الإعلان عن أول لقاح سعودي مضاد لكورونا بانتظار الموافقة لبدء التجارب السريرية

الجمعة 15 يناير 2021 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: الإعلان عن أول لقاح سعودي مضاد لكورونا بانتظار الموافقة لبدء التجارب السريرية



الرياض/سما/

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل السعودية، اليوم الجمعة، أن فريقا من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية، نجح في التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا.


وقالت الجامعة في تغريدة نشرت على حسابها الرسمي في "تويتر"، "إن الفريق البحثي بقيادة الدكتورة إيمان المنصور، انتهى من إجراء التجارب ما قبل السريرية، حيث تم الانتهاء من الدراسات قبل السريرية ونشر البحث، وستبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة.

نجاح فريق بحثي من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية في #جامعة_الإمام_عبدالرحمن_بن_فيصل بقيادة د. إيمان المنصور، بالتوصل إلى لقاح سعودي مضاد لفيروس #كورونا COVID-19 حيث تم الانتهاء من الدراسات قبل السريرية ونشر البحث، وستبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة. pic.twitter.com/rf1JMdHMt9

— جامعة الإمام عــبدالرحــمن بن فيصل (@UOD_EDU_SA) January 14, 2021

وكانت وزارة الصحة السعودية قد دعت قبل أيام، جميع سكان المملكة إلى تلقي اللقاح الموزع ضد فيروس كورونا المستجد بهدف تحقيق المناعة الجماعية.

#أول لقاح سعودي #لقاح كورونا #فيروس كورونا #تويتر #جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل #السعودية

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