  1. الرئيسية
  2. الرياضة

صلاح يقف في وجه انضمام راموس إلى ليفربول

الجمعة 15 يناير 2021 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح يقف في وجه انضمام راموس إلى ليفربول



وكالات

كانت عدة أندية في أوروبا في حالة تأهب لمراقبة المدافع المخضرم سيرخيو راموس لكن أحدها انسحب من السباق.

واستبعد ليفربول الإنجليزي احتمال ضم راموس البالغ 34 عاما، بحسب صحيفة "The Athletic"، والسبب يعود لما حدث في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، الذي فاز به ريال مدريد على حساب الريدز، عندما تسبب خلالها راموس في إصابة صلاح بالكتف.

في تلك المباراة التي أقيمت في كييف، اضطر صلاح لمغادرة الملعب، ولم ينس ليفربول ما حدث.


وذكرت الصحيفة أن مدرب ليفربول يورغن كلوب قرر استبعاد المدافع المخضرم من حساباته بشكل كامل، لعدم إثارة المشاكل في غرفة ملابس الفريق.

ولا يزال مستقبل راموس مجهولا، إذ ينهي قائد ريال مدريد عقده مع النادي الأبيض في يونيو المقبل ولم يجدد مع النادي حتى الآن، بسبب الخلاف على طوال مدة العقد الجديد.

ويعد باريس سان جيرمان الفرنسي، أبرز المهتمين بالحصول على خدمات المدافع الإسباني.

المصدر: mundodeportivo

#محمد صلاح #ليفربول #راموس #سيرجيو رامس #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة الجزائر والمغرب بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

ملخص هدف مباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي 2021

مصدر بالحرس الثوري يكشف مفاجأة... ماذا كان في المخازن التي قصفتها إسرائيل في سوريا

ابو حسنة يكشف عن النظام الجديد الذي أقرته إدارة الاونروا لتوزيع المساعدات في قطاع غزة

صحيفة عبرية: ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل بنسبة 1.7%

القاهرة ستستضيف حوارا وطنيا للفصائل.. مجدلاني يكشف عن موعد اصدار مرسوم الانتخابات

وزارة الصحة بغزة تصدر تنويهاً مهماً للمواطنين بشأن فحوصات كورونا من خلال الدم

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

9999002881

تفاصيل صادمة رفعت عنها السرية .. كيف عذبت إسرائيل فلسطينيي الداخل ؟

g

مصدر بالحرس الثوري يكشف مفاجأة... ماذا كان في المخازن التي قصفتها إسرائيل في سوريا

فريدمان يحرض اسرائيل على منع إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس

الزهار يتحدث عن المصالحة والانتخابات واجتماع الامناء: المرحلة المقبلة صعبة ونخشى من تحديد التواريخ!