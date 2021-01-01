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ارتفاع الدولار بعد تراجعه الأسبوع الماضي

الجمعة 15 يناير 2021 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع الدولار بعد تراجعه الأسبوع الماضي



وكالات

صعد الدولار، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ مارس 2018 الأسبوع الماضي.

وأخفق الكشف عن تفاصيل خطة تحفيز للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار في منح العملة الأمريكية دعما إضافيا، إذ أوردت وسائل الإعلام بالفعل النقاط الرئيسية في الخطة.

وارتفع مؤشر الدولار بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ مارس 2018 الأسبوع الماضي، إذ ضغط احتمال تقديم المزيد من التحفيز على عوائد السندات الحكومية الأمريكية، مما دفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات فوق واحد بالمئة للمرة الأولى منذ مارس الماضي.

وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 90.41 نقطة، وانتعش مؤشر الدولار إلى المستوى المرتفع البالغ 90.73 نقطة في بداية الأسبوع، من القاع البالغ 89.206 نقطة المسجل في السادس من يناير الجاري.

المصدر: رويترز

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