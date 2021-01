كوريا الشمالية تستعرض "أقوى سلاح في العالم" بحضور زعيمها.. فيديو

كشفت كوريا الشمالية خلال عرض عسكري مساء يوم الخميس ما بدا أنها صواريخ باليستية تطلقها الغواصات، لتتوج بذلك بيونغ يانغ اجتماعات سياسية استمرت لأكثر من أسبوع باستعراض لقوتها العسكرية.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام رسمية أن الزعيم كيم جونغ أون، الذي ارتدى معطفا من الجلد وقبعة من الفراء، ابتسم ولوح بيده أثناء متابعته للعرض في ساحة كيم إيل سونغ بالعاصمة بيونغ يانغ حسبما أوردت رويترز.

وشارك في العرض صفوف من جنود المشاة ومجموعة من العتاد العسكري كالدبابات وقاذفات الصواريخ.

وفي النهاية، تحركت شاحنات في الساحة وفوقها ما وصفها عدد من المحللين بأنها أشكال جديدة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى وصواريخ باليستية تُطلق من الغواصات.

North Korean state TV leads off its Friday broadcast with video of Kim Jong Un having a photo taken with participants of the just-concluded 8th Congress of the Workers' Party of Korea. pic.twitter.com/pGuwzWr8w3