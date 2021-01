"هواوي" الصينية تفتتح أكبر متجر لها خارج الصين في الرياض

أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أمس الخميس، عن توقيع اتفاقية مع شركة "هواوي" الصينية لافتتاح أكبر متجر لها خارج الصين في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الوزير في تغريدة: "سعدت برعاية توقيع الاتفاقية بين شركة هواوي وكادن (KadenInvest) لافتتاح أكبر متجر رئيس لهواوي خارج الصين في مدينة الرياض، التي تعد خطوة مهمة في رحلة هواوي الاستثمارية في المملكة".

I am delighted with @Huawei ’s announcement of launching its largest flagship store outside of China in Riyadh @RiyadhFront . Huawei’s agreement with @KadenInvest is yet another significant milestone in Huawei’s investment journey in Saudi Arabia. #InvestSaudi pic.twitter.com/uAvMozWwWz



وأضاف، أن "هذا الحدث هو ثمرة من ثمار التعاون المستمر بين وزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية".

These achievements are the result of the continuous collaboration between the Ministry of Investment and the Minstry of Communications and Information Technology to attract, enable, and support ICT Investments. #InvestSaudi