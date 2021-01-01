  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إسرائيل وسلوفاكيا تبرمان صفقة دفاعية بملايين الدولارات

الجمعة 15 يناير 2021 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل وسلوفاكيا تبرمان صفقة دفاعية بملايين الدولارات



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بأن حكومتي إسرائيل وسلوفاكيا وقعتا على صفقة دفاعية تزيد قيمتها عن 182 مليون دولار.


وقال موقع "إسرائيل 24" إن الصفقة التي قادها قسم "سايبت" بوزارة الأمن الإسرائيلية بأكثر من نصف مليار شيكل (حوالي 182 مليون دولار) تشمل 17 نظام رادار إسرائيلي مضاد للصواريخ MMR وأنظمة أخرى.

وتشمل الاتفاقية كذلك نقل التكنولوجيا والمعرفة من إسرائيل إلى سلوفاكيا ضمن التعاون الصناعي، بما في ذلك دعم الصناعة المحلية، وكجزء من الصفقة، سيتم تصنيع مكونات الرادار بالتعاون مع الصناعات الدفاعية المحلية في سلوفاكيا، بقيادة وزارة الأمن الإسرائيلية.

وستسمح أنظمة الرادار الإسرائيلية بالاندماج مع أنظمة دفاع الناتو، حيث تم دمج أنظمة مماثلة في السنوات الأخيرة في أنظمة القيادة والتحكم في البلدان الأخرى داخل حلف الناتو، وتم إثبات رادار MMR الإسرائيلي عمليا ودمجه في مجموعة متنوعة من أنظمة الدفاع الجوي في إسرائيل وحول العالم.

 ويكتشف الرادار التهديد ويصنفه ويحسب نقطة التأثير والموقع الذي أطلقت منه الصواريخ أو قذائف الهاون أو المدفعية، ويزود النظام ببيانات حيوية تتيح تحييد عدة تهديدات في وقت واحد.

وتعليقا على الصفقة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن "صناعة الدفاع الإسرائيلية في طليعة التكنولوجيا العالمية، وتوفر كفاءة عملياتية وعسكرية لا مثيل لها"، مضيفا أنه "سيستمر نظام الدفاع تحت قيادتي في العمل وتعزيز الصفقات وتطوير التكنولوجيا التي هي جزء من المفهوم الأمني لدولة إسرائيل، ولا تقل أهمية في هذا الوقت كجزء من نضالنا ضد الجائحة الاقتصادية، في تطوير المرونة الاقتصادية الإسرائيلية".

#اسرائيل #سلوفاكيا #صفقة

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة الجزائر والمغرب بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

ملخص هدف مباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي 2021

ابو حسنة يكشف عن النظام الجديد الذي أقرته إدارة الاونروا لتوزيع المساعدات في قطاع غزة

مصدر بالحرس الثوري يكشف مفاجأة... ماذا كان في المخازن التي قصفتها إسرائيل في سوريا

صحيفة عبرية: ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل بنسبة 1.7%

بالصور .. بدء حزم أمتعة ترامب من البيت الأبيض

القاهرة ستستضيف حوارا وطنيا للفصائل.. مجدلاني يكشف عن موعد اصدار مرسوم الانتخابات

الأخبار الرئيسية

9999002881

تفاصيل صادمة رفعت عنها السرية .. كيف عذبت إسرائيل فلسطينيي الداخل ؟

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

g

مصدر بالحرس الثوري يكشف مفاجأة... ماذا كان في المخازن التي قصفتها إسرائيل في سوريا

فريدمان يحرض اسرائيل على منع إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس

الزهار يتحدث عن المصالحة والانتخابات واجتماع الامناء: المرحلة المقبلة صعبة ونخشى من تحديد التواريخ!