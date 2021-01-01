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فلسطيني يطعن شقيقه لغنائه بصوت عال

الجمعة 15 يناير 2021 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطيني يطعن شقيقه لغنائه بصوت عال



وكالات

تبحث الشرطة عن فلسطيني مجهول الهوية لطعن شقيقه البالغ من العمر 27 عامًا في مؤخرة رقبته بعد شجار بينهما ، حسب صحيفة الأنباء اليومية. واضافت اليومية نقلا عن امني ، بعد ان تلقت غرفة العمليات بوزارة الداخلية بلاغاً عن الحادث ، هرعت الشرطة والمسعفون الى منزل الضحية في شارع بغداد بجوار مسجد الوهيب ونقلوا الضحية الى مبارك آل. مستشفى الكبير.

يعتقد أن الإصابة لا تهدد الحياة. وبحسب ما ورد ، فإن المشتبه به الذي سمع صفارة الشرطة هرب من المنزل ولكن وصفه تم تعميمه على جميع دوريات الشرطة والأجهزة الأمنية لإلقاء القبض عليه.

وبحسب الضحية ، فقد كان يغني داخل المنزل بصوت عالٍ ، وطلب منه الأخ أن يتوقف عن الغناء لكنه استمر في الغناء وأزعج هذا الأخ (المشتبه به) وتورطوا في مشادة كلامية واندفع الأخ إلى ذلك. أمسك المطبخ بسكين وطعنه. على الرغم من أنه من المتوقع أن تقدم الضحية تنازلًا ، فإن السلطات الأمنية ستنظر إلى الحادث من زاوية مختلفة ومن المتوقع معاقبة المشتبه به.

#فلسطيني #الكويت

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