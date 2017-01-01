بعد الفلسطينية..بايدن يعين أردنية في ادراته

واشنطن/سما/

كشفت تعيينات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الجديدة عن اسم عربي ثانٍ في طاقم فريقه المقبل على البيت الأبيض بعد انتهاء مراسم تنصيبه رسمياً في 20 يناير/ كانون الثاني 2021.

شبكة cnn الأمريكية قالت الجمعة 15 يناير/كانون الثاني إن بايدن قد سمى دانا شباط، الأمريكية ذات الأصول الأردنية، لتصبح مستشارة أولى للشؤون التشريعية، ضمن إعلانه عن أكثر من 50 موظفاً جديداً في البيت الأبيض.

بهذا تصبح شباطـ ثاني عربية يختارها بايدن للعمل في إداراته، بعد ريما دودن، وهي فلسطينية أمريكية عُيِّنت نائبة لمدير مكتب البيت الأبيض للشؤون التشريعية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

من جانبه، أكد الرئيس المنتخب جو بايدن على سعيه "منذ البداية، إلى بناء إدارة تشبه أمريكا، من خلال فريق متنوع يسهم في نتائج أفضل وحلول أكثر فاعلية لمواجهة الأزمات الملحة التي تواجه أمريكا".

كما أشار إلى أن المعيَّنين مؤخراً "سيستفيدون من خبراتهم وتجاربهم الحياتية لمساعدتنا في إعادة بناء البلاد بشكل أفضل".

فتاة من الجيل الجديد

وحسب موقع الفريق الانتقالي لإدارة بايدن، تعمل دانا منسقة استراتيجية للشؤون التشريعية خلال الفترة الانتقالية لبايدن، بعد أن كانت مساعدة تشريعية للسيناتور الأمريكي مايكل بينيت.

كما تشغل شباط أيضاً منصب نائب رئيس جمعية موظفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الكونغرس.

وباعتبارها ابنة مهاجرين أردنيين، تعد شباط من الجيل الأول الأمريكي، حيث وُلدت في كاليفورنيا وترعرعت في كولورادو، وتخرجت في جامعة كولورادو في 2018، حيث درست علم النفس والقيادة الصغرى.

كانت بدايتها في الحياة التشريعية عندما التحقت متدربة في مجلس الشيوخ الأمريكي في 2017، إلا أن انطلاقتها الحقيقية كانت في العام التالي.

وقال الفريق الانتقالي لبايدن إنه يعطي "الأولوية لتنوع الأيديولوجيا والخلفية وتعزيز المواهب لمواجهة التحديات الأكثر تعقيداً في بلادنا".

عربية أخرى في الشؤون التشريعية

شبكة CNN الأمريكية سبق أن كشفت عن تعيين الرئيس الأمريكي المنتخب لسيدة عربية أخرى في طاقم البيت الأبيض.

فقد عيَّن بايدن، ريما دودين، وهي من أصول أردنية- فلسطينية، في منصب نائب رئيس الشؤون التشريعية، وبذلك يكون قد بدأ بتنفيذ وعوده بتشكيل إدارة تعبر عن تنوع المجتمع الأمريكي.

وتعمل دودين نائبةً لرئيس الأركان ومديرة طابق لدى السيناتور دك دوربن، كما أنها متطوعة في الفريق الانتقالي لحملة بايدن وهاريس، وفقاً للبيان الإعلامي الصادر عن الهيئة الانتقالية.

ومن خلال تعييناته، يحاول الرئيس المنتخب جو بايدن تحقيق وعوده بتشكيل إدارة تعبر عن تنوع المجتمع الأمريكي، فقد اختار لأول مرة مهاجراً لاتينياً لتولي وزارة الأمن الداخلي، وأمريكي من أصول إفريقية لوزارة الدفاع، وامرأة لمسك زمام وزارة المالية والخزانة.