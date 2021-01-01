أكبر معمر أسترالي يكشف سر عمره الطويل

وكالات/سما/

قال ديكستر كروجر، أكبر المعمرين الأستراليين، إنه لم يتمكن من دعوة العديد من الضيوف للاحتفال بعيد ميلاده الـ 111 في 13 يناير، بسبب قيود وباء كوفيد-19، لكن ذلك لم يزعجه كثيرا.

وفي حديث نقله موقع LADBible، كشف كروجر سر عمره الطويل بالقول: "السر بسيط جدا، تابع التنفس ولا تتوقف عن ذلك، وتناول الطعام ثلاث مرات في اليوم، وسترى أن الوقت يمر من تلقاء نفسه".

وذكر المعمر الأسترالي، أنه يغني كثيرا أو يصفّر، ويأكل دزينة من الروبيان كل يوم.

وقال: "أعتقد أنها مفيدة للغاية. وخلال وجبة العشاء، غالبا ما أفتح علبة سردين".

وأكد الرجل، أنه خلال حياته الطويلة، كانت الأمور الطيبة أكثر بكثير من الشرور والأمور السيئة، وذلك على الرغم من أنه عاصر الحربين العالميتين، والكساد الكبير والعديد من فترات الجفاف.

وأعرب عن ثقته بأن البشرية ستتغلب على وباء كوفيد-19، وقال: "عملت في مجال تريبة المواشي، وخلال ذلك قمنا بحل العديد من المشاكل الجدية بواسطة اللقاحات".

وشدد كروجر، على أن كبر السن، ليس سببا لتخلي الإنسان عن الأهداف التي حددها لنفسه. وقال إنه عمل في الريف طوال عمله، وعندما توفيت زوجته كان عمره 86 عاما، تفرغ لكتابة الكتب. وخلال هذه الفترة تمكن من نشر 12 كتابا.