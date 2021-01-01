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اقتراح قانون لمنع ترامب من دخول الكابيتول مدى الحياة

الجمعة 15 يناير 2021 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اقتراح قانون لمنع ترامب من دخول الكابيتول مدى الحياة



واشنطن/سما/

قدمت نائبة الحزب الديمقراطي عن ولاية جورجيا نيكيما ويليامز، مشروع قانون من شأنه أن يمنع الرئيس دونالد ترامب من دخول مبنى الكابيتول مدى الحياة.


ونص مشروع القانون الذي قدمته ويليامز، على توجه شرطة الكابيتول والرقيب في كل من مجلسي النواب والشيوخ لاتخاذ أي إجراء "حسب الضرورة" لمنع ترامب "من دخول مبنى الكابيتول في أي وقت "بعد انتهاء فترة رئاسته.

وتمت إحالة الاقتراح إلى لجنة مجلس النواب، على الرغم من أنه قد لا يمر دستوريا، خصوصا أن دستور الولايات المتحدة يحظر أي قانون من شأنه أن يستهدف فردا معينا.

وتوقع ألان ليشتمان، أستاذ التاريخ في الجامعة الأمريكية، أن يكون للقضاء الكلمة الأخيرة إذا اختار الكونغرس تمرير هذا الحظر، مشيرا إلى أنه "إذا تم تمرير هذا القانون، فسيكون الأمر متروكا للمحاكم لتسويته

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