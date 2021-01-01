واشنطن بوست: ترامب معزول ومحبط في البيت الأبيض وغاضب بعد تخلي الجميع عنه

وكالات

بعد قرار مجلس النواب الأمريكي توجيه اتهام للرئيس دونالد ترامب بذريعة تحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن الأسبوع الماضي، والطلب من مجلس الشيوخ عزله، تكتمل الدائرة حول ترامب في أيامه الأخيرة.

وبدا الرئيس المنتهية ولايته كما تقول صحيفة “واشنطن بوست” معزولا وغاضبا من مساعديه الذين اتهمهم بعدم الدفاع عنه في عملية العزل الثانية، والتي تجعله أول رئيس أمريكي يحاكَم مرتين.

وقالت الصحيفة إن الرئيس بدا وبشكل متزايد “معزولا، متجهما وانتقاميا”. ولم يتبق لديه سوى ستة أيام في الحكم، حيث بدأت المكاتب في البيت الأبيض تفرغ ويتقلص عدد المقربين له، فيما هاجم وصرخ على من تبقى منهم.

وقالت الصحيفة إن ترامب غاضب لأن حلفاءه لم يشنوا حملة قوية للدفاع عنه ضد الاتهامات التي وُجهت إليه بأنه حرض الغوغاء على اقتحام مقر الكونغرس.

ورغم غضبه على نائبه مايك بنس الذي فشل حسب رأيه في قلب نتيجة الانتخابات لصالحه عند التصديق عليها وقت الهجوم، إلا أن علاقته مع محاميه رودي جولياني تتداعى كما يقول مقربون ومستشارون.

وطلب ترامب من مساعديه ألا يدفعوا لجولياني المستحقات المالية. وطلب أن يقوم بالمصادقة شخصيا على أي مدفوعات لجولياني عن مصاريف تكبدها أثناء رحلاته وجولاته للدفاع عن الرئيس ومزاعمه بسرقة الانتخابات. وقالوا إن الرئيس بدا متشككا من بعض تحركات جولياني، ولم يرتح للرسوم التي طلبها المحامي وهي 20.000 دولار في اليوم عن عمله في محاولة لقلب نتائج الانتخابات.

وعندما راقب مداولات عزله في مجلس النواب، عبّر ترامب عن غضبه من عدم دفاع أحد عنه، بمن فيهم المتحدثة الإعلامية باسمه كايلي ماكيناني، والمستشار البارز وصهره جاريد كوشنر، ومستشاره الاقتصادي لاري كودلو، ومستشاره للأمن القومي روبرت سي أوبراين، ومدير طاقمه مارك ميدوز، حسبما قال مسؤول في الإدارة الأمريكية.

وقال مسؤول بارز في الإدارة إن “الرئيس منزعج جدا” و”لا أحد يقف معه”. ولم يبق معه سوى السناتور عن ساوث كارولينا، ليندزي غراهام الذي اختلف مع الرئيس الأسبوع الماضي حول نتائج الانتخابات ليعود إلى حضنه من جديد. وسافر معه في آخر رحلة رئاسية له إلى تكساس، حيث تحادثا معا ولساعات على متن الطائرة الأولى للرئيس حول اجراءات العزل وكيفية قضاء الرئيس أيامه الأخيرة في البيت الأبيض.

وقال غراهام: “على الرئيس فهم الأمر” في إشارة للانتخابات، و”هذا أمر صعب، يعتقد أنه تعرض للغش ولكن لا شيء سيغير هذا”.

وطلب ترامب من غراهام الضغط على زملائه في مجلس الشيوخ لعرقلة أي محاولة لعزله وهو ما فعله غراهام، حيث اتصل بعدد منهم عبر هاتفه النقال. واتصل عدد منهم مع الرئيس وهو في الطائرة ووعدوه بأنهم سيبرئونه. وقال غراهام إنه حاول تهدئة ترامب بعدما أعلنت ليز تشيني، ثالث شخصية جمهورية في مجلس النواب أنها ستصوت لعزله.

وقال غراهام: “قلت له، اسمعني سيدي الرئيس، هناك أشخاص غاضبون من قبل وغاضبون الآن. ولكنني طمأنته أن معظم الجمهوريين يعتقدون أن العزل ليس جيدا للبلد وليس ضروريا وسيضر بمكتب الرئيس”. وقال إن المطالبين بعزل الرئيس من الجمهوريين لا يمثلون المناطق التي يسيطر عليها الجمهوريون.