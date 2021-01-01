رويترز: مقتحمون لـ "الكابيتول" تلقوا تمويلا من شخص في فرنسا توفي بعد ذلك

واشنطن/سما/

أفاد تقرير لمؤسسة خاصة بمحاربة تبييض الأموال والاحتيال في المجال الرقمي بأن نشطاء يمينيين متطرفين تلقوا تحويلات مالية بالعملة الرقمية بيتكوين قبل تعرض الكابيتول للاقتحام.

وأشارت مؤسسة Chainalysis إلى أنه تم تحويل البيتكوين بقيمة أكثر من 500 ألف دولار إلى 22 محفظة إلكترونية، معظمها تابعة لنشطاء يمينيين متطرفين.





وأضافت أن التحويلات بواقع 28.15 بيتكوين قام بها شخص مقيم في فرنسا في 8 ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أنه خبير برمجيات، وتوفي في وقت لاحق.

وقال التقرير إن الشخص الذي تلقى المبلغ الأكبر، هو الناشط نيك فوينتيس الذي تم حجب صفحته على "يوتيوب" العام الماضي بسبب "خطاب الكراهية" وأنه تلقى 13.5 بيتكون أو أكثر من 250 ألف دولار.

يذكر أن أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير الجاري تزامنا مع إقرار الكونغرس نتائج الانتخابات الرئاسية.