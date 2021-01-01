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بيلباو يقصي ريال مدريد من السوبر الاسباني ويحرمه من لقاء برشلونة في النهائي (فيديو)

الجمعة 15 يناير 2021 05:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيلباو يقصي ريال مدريد من السوبر الاسباني ويحرمه من لقاء برشلونة في النهائي (فيديو)



سما

تأهل أتلتيك بيلباو إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بعد تغلبه على ريال مدريد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس ضمن الدور نصف النهائي من المسابقة.

ويدين بيلباو بالفضل في الفوز لنجمه راؤول غارسيا الذي سجل هدفي الفريق الباسكي في الدقيقتين 18 و38، فيما سجل هدف ريال مدريد الوحيد الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الـ73 من عمر اللقاء.


وبهذا الفوز، ضرب أتلتيك بيلباو موعدا مع برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني المقرر إقامته الأحد المقبل.


يذكر أن برشلونة حجز بطاقة النهائي الأولى أمس الأربعاء بتغلبه على ريال سوسيداد بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

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