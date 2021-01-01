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ألمانيا تتحقق من أسباب وفاة عشرة أشخاص بعد تطعيمهم بلقاح "فايزر" و"بيونتيك"

الجمعة 15 يناير 2021 05:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تتحقق من أسباب وفاة عشرة أشخاص بعد تطعيمهم بلقاح "فايزر" و"بيونتيك"



برلين/سما/


أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن خبراء من معهد Paul Ehrlich الفيدرالي لتطوير اللقاحات والأدوية الطبية، يحققون بأسباب وفاة 10 أشخاص بعد مدة من خضوعهم للقاح "فايزر" و"بيونتيك".

وأشارت الوكالة إلى أن المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة وحدثت الوفيات في غضون أربعة أيام بعد تطعيمهم، وأن الخبراء يستبعدون وجود علاقة بين الوفيات وتطعيمهم.

وقالت بريغيتي كيلير ستانيسلافسكي رئيسة قسم سلامة العقاقير في المعهد: "تسمح المعطيات المتوفرة لدينا بالقول إن أسباب الوفيات تكمن في الأمراض التي كان الضحايا يعانون منها".

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