عامل في مغسلة سيارات يحطم سيارة حارس جنوى الـ"فيراري" (فيديو وصور)

ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن سيارة حارس مرمى نادي جنوى الإيطالي فيديريكو ماركيتي من نوع "فيراري 812 Superfast" تعرضت لأضرار جسمية إثر حادث مروري.

وحسب الصحيفة البريطانية، أراد ماركيتي غسل وتنظيف سيارته الفارهة التي يبلغ ثمنها نحو 300 ألف جنيه إسترليني أثناء تواجده بتدريبات فريقه.



ولكن عامل "مغسلة السيارات" التي قامت بتنظيف سيارة الفيراري فشل في إيصالها إلى مقر تدريبات جنوى بعد غسلها، حيث اصطدم أثناء قيادته بأحد الحواجز الواقعة على جانب الطريق، كما اصطدم بخمس سيارات كانت متوقفة في المكان.

Genoa goalkeeper Federico Marchetti’s Ferrari(€300,000) was reportedly crashed and completely destroyed by an employee at the car wash. #SportsNet #RoyalSports pic.twitter.com/a89tjXVG9x



وتابعت الصحيفة، أنه لحسن الحظ خرج السائق من السيارة دون أن يصاب بأذى، لكن ماركيتي كان غاضبا بشأن تحطم سيارته الحمراء الفاخرة.

The Genoa goalkeeper Federico Marchetti left fuming after £300k Ferrari 812 Superfast smashed up by car wash worker while training

It also struck five parked cars in the smash



The 812 Superfast is Ferrari's most powerful sports car ever built.

It has a top speed of over 211mph. pic.twitter.com/RgFDhAHLvF