  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

نيويوك تايمز: بايدن يخطط لضخ 1.9 تريليون دولار في الاقتصاد

الجمعة 15 يناير 2021 05:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيويوك تايمز: بايدن يخطط لضخ 1.9 تريليون دولار في الاقتصاد



واشنطن/سما/

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكشف اليوم الخميس عن مقترح بطرح حزمة تحفيز قيمتها نحو 1.9 تريليون دولار لإنعاش الاقتصاد المتضر بجائحة كورونا.

وتعهد بايدن خلال الحملة الانتخابية بالتعامل مع الجائحة بدرجة أكثر جدية من الرئيس دونالد ترامب.

وستعمل الإدارة الأمريكية الجديدة مع الكونغرس على إقرار الحزمة على وجه السرعة بعد تنصيب بايدن في 20 يناير كانون الثاني.

وذكر مصدر مطلع أن الحزمة تشمل مساعدات تحفيزية للأفراد بقيمة 1400 دولار.

وأظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ23 مليون حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الضحايا في البلاد تجاوز حاجر 383 ألف وفاة.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

#جو بايدن #الاقتصاد #ترامب #دونالد ترامب #الانعاش الاقتصادي

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة الجزائر والمغرب بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

صحيفة : جملة من القرارات لتحسين وضع موظّفي السلطة في قطاع غزة

مصادر : ضغوط لعقد مصالحة بين الرئيس عباس و دحلان

شاهد: مقطع فيديو يوثق قنص المقاومة للجنود الإسرائيليين شرق خانيونس

ملخص هدف مباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي 2021

ابو حسنة يكشف عن النظام الجديد الذي أقرته إدارة الاونروا لتوزيع المساعدات في قطاع غزة

هبوط جديد على سعر الدولار

الأخبار الرئيسية

الزهار يتحدث عن المصالحة والانتخابات واجتماع الامناء: المرحلة المقبلة صعبة ونخشى من تحديد التواريخ!

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

تحدث عن المنحة القطرية وملف العقود.. الاعلامي الحكومي بغزة يكشف مصير يومي الإغلاق بالقطاع

لهذه الاسباب... حماس ترفض التعامل مع المستشفى الميداني الأمريكي

مستوطن

هآرتس: إسرائيل وظفت “شبيبة التلال” لنهب حقوق الفلسطينيين وحرمانهم من تقرير مصيرهم؟