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ترحيل جزائري رفض توصيل الطعام ليهود في فرنسا

الجمعة 15 يناير 2021 05:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترحيل جزائري رفض توصيل الطعام ليهود في فرنسا



باريس /سما/

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الخميس أنه من المنتظر ترحيل جزائري أدين بسلوك معاد للسامية.

وكتب دارمانان على "تويتر": "لقد اتخذت قرارا بطرد رجل توصيل وجبات من الأراضي الوطنية، أعلن رفضه توصيل الطعام لعملاء يهود".

وأضاف دارمانان أن الرجل قد حكم بالسجن لمدة أربعة شهور.


وحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن الرجل وصل إلى فرنسا قبل نحو عام بتأشيرة سياحية ويقيم بشكل غير مشروع في الوقت الحالي.

وكان يهوديان مشغلان لمطعمين في مدينة ستراسبورغ تقدما الأسبوع الماضي بشكوى ضد الرجل حسبما ذكرت محطة "فرانس بلو ألزاس" المحلية لأنه رفض توصيل طعام منهما، وقال إنه "لا يوصل ليهود".

وأصدر ممثلو مجلس مدينة ستراسبورغ بيانا أدانوا فيه كافة أشكال السلوك المعادي للسامية بأشد العبارات.

#الجزائر #فرنسا #جيرالد دارمانان

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