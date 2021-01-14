تل أبيب تعلن عن مباحثات طاقة مع 4 دول عربية

القدس المحتلة / سما /

أكد بيان عن مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، أن الوزير أجرى اتصالا مرئيا هو الأول له مع نظرائه من الإمارات والمغرب والسودان والبحرين.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إن "الوزراء بحثوا العلاقات المشتركة بين دولهم بعد تطبيعها ونتائج ذلك بالنسبة لقطاعات مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والبحث والتطوير".

השתתפתי הערב בוועידה חסרת תקדים בהשתתפות שרי האנרגיה של מרוקו, סודן, מצרים, איחוד האמירויות, בחריין וארה"ב.



זהו ציון דרך היסטורי, ומינוף של תחום האנרגיה לקידום שת"פ עם מדינות ערב גם באנרגיות מתחדשות, בתחומי מחקר ופיתוח ובאפשרות לחיבור רשתות החשמל בעתיד הקרוב.



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وأضاف البيان: "بحث الوزراء كيف يمكن للعلاقات الدبلوماسية بين دولهم أن تحدث ثورة على صعيد الأمن القومي والرخاء الاقتصادي وتضيف إلى فحوى اتفاقات السلام، بوسائل من بينها استثمارات البحث والتطوير بقطاع الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا".

واتفقت الدول العربية الأربع على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في عملية جرت بوساطة أمريكية.