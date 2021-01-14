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تل أبيب تعلن عن مباحثات طاقة مع 4 دول عربية

الخميس 14 يناير 2021 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
تل أبيب تعلن عن مباحثات طاقة مع 4 دول عربية



القدس المحتلة / سما /

أكد بيان عن مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، أن الوزير أجرى اتصالا مرئيا هو الأول له مع نظرائه من الإمارات والمغرب والسودان والبحرين.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إن "الوزراء بحثوا العلاقات المشتركة بين دولهم بعد تطبيعها ونتائج ذلك بالنسبة لقطاعات مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والبحث والتطوير".

وأضاف البيان: "بحث الوزراء كيف يمكن للعلاقات الدبلوماسية بين دولهم أن تحدث ثورة على صعيد الأمن القومي والرخاء الاقتصادي وتضيف إلى فحوى اتفاقات السلام، بوسائل من بينها استثمارات البحث والتطوير بقطاع الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا".

واتفقت الدول العربية الأربع على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في عملية جرت بوساطة أمريكية.

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