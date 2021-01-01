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مليونا شخص في إسرائيل تلقوا لقاح "كورونا"

الخميس 14 يناير 2021 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مليونا شخص في إسرائيل تلقوا لقاح "كورونا"



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، "لا شك أننا نرى الضوء في نهاية النفق، إذا حرص الجميع على التطعيم واتبع القواعد، سنكون أول دولة في العالم تتخلص من فيروس كورونا، على عكس أوروبا الذين يتحدثون عن إغلاق شامل في شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل".

وأضاف نتنياهو خلال زيارته ووزير الصحة يولي إدلشتاين إلى صندوق المرضى "مكابي" في مدينة الرملة لاجتماعهم مع المتلقية رقم 2 مليون للقاح ضد كورونا: نحن سنقوم بتقليص فترة حظر التجول والقيود بقدر ما نستطيع. وسنستمر نحو المليون التالي، نحن في طريقنا".

#بنيامين نتنياهو #اسرائيل #لقاح كورونا #فيروس كورونا

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