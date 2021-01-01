فريدمان ينصح إسرائيل بالتريث وعدم المواجهة الفورية مع بايدن بخصوص إيران

القدس المحتلة / سما /

أعلن السفير الأميركي المنتهية ولايته لدى إسرائيل ديفيد فريدمان في إيجاز مغلق أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست إن إسرائيل يجب أن تجري حوارًا هادئا مع الإدارة الأميركية الجديدة التي يقف على رأسها جو بايدن إلى جانب الدول العربية الأخرى بشأن إيران، وقدر فريدمان أن بايدن سيضغط بشأن قضايا المستوطنات في الضفة الغربية، لكنه أضاف أنه ينصح الإدارة بعدم الخلاف حول هذه القضية.

وفريدمان الذي سيترك منصبه في غضون أيام، قال لأعضاء الكنيست إنه التقى مؤخرا بمن كان سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل خلال ولاية الرئيس أوباما، دان شابيرو، وأطلعه على تحركات إدارة ترامب في إسرائيل والشرق الأوسط خلال السنوات الأربع الماضية، وعلى الرغم من أن شابيرو ليس جزءا من الفريق الانتقالي للرئيس الجديد جو بايدن وقد أوضح ذلك لفريدمان خلال الاجتماع، لكن يُقدر أنه من المتوقع أن يحصل على منصب رفيع في الإدارة الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، بل ويُعتبر مرشحا رئيسيا للعودة إلى وظيفته في إسرائيل.

وأشار فريدمان إلى أنه من المتوقع أن يكون بايدن مؤيدا لإسرائيل وأعرب عن أمله في أن يعمل الرئيس الجديد على دفع اتفاقات إبراهيم، التي أطلقت عملية التطبيع بين إسرائيل وأربع دول عربية، واعتبر فريدمان انه لو فاز الرئيس دونالد ترامب بالانتخابات فإنه يعتقد أن التطبيع بين إسرائيل والسعودية كان يمكن أن يتحقق في غضون عام. وأوضح انه سيكون من الأصعب على بايدن القيام بذلك بسبب تركيز الديمقراطيين على قضية حقوق الإنسان في السعودية، وقدر فريدمان أن السعودية ستستمر في إقامة علاقات مع إسرائيل "تحت الطاولة".

وتابع فريدمان ان جاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب، تحدث مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب بايدن وأطلعه على سياسات الإدارة المنتهية ولايتها في الشرق الأوسط واتفاقات إبراهيم، كما ابلغ كوشنر سوليفان قبل إقلاعه إلى السعودية لحضور قمة لزعماء الخليج التي تم خلالها التوقيع على اتفاق لإنهاء الأزمة الخليجية مع قطر، وليس من الواضح ما إذا كان كوشنر نقل أي رسالة من سوليفان إلى القادة الذين التقى بهم في المملكة العربية السعودية.