  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فريدمان ينصح إسرائيل بالتريث وعدم المواجهة الفورية مع بايدن بخصوص إيران

الخميس 14 يناير 2021 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
فريدمان ينصح إسرائيل بالتريث وعدم المواجهة الفورية مع بايدن بخصوص إيران



القدس المحتلة / سما /

أعلن السفير الأميركي المنتهية ولايته لدى إسرائيل ديفيد فريدمان في إيجاز مغلق أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست إن إسرائيل يجب أن تجري حوارًا هادئا مع الإدارة الأميركية الجديدة التي يقف على رأسها جو بايدن إلى جانب الدول العربية الأخرى بشأن إيران، وقدر فريدمان أن بايدن سيضغط بشأن قضايا المستوطنات في الضفة الغربية، لكنه أضاف أنه ينصح الإدارة بعدم الخلاف حول هذه القضية.

وفريدمان الذي سيترك منصبه في غضون أيام، قال لأعضاء الكنيست إنه التقى مؤخرا بمن كان سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل خلال ولاية الرئيس أوباما، دان شابيرو، وأطلعه على تحركات إدارة ترامب في إسرائيل والشرق الأوسط خلال السنوات الأربع الماضية، وعلى الرغم من أن شابيرو ليس جزءا من الفريق الانتقالي للرئيس الجديد جو بايدن وقد أوضح ذلك لفريدمان خلال الاجتماع، لكن يُقدر أنه من المتوقع أن يحصل على منصب رفيع في الإدارة الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، بل ويُعتبر مرشحا رئيسيا للعودة إلى وظيفته في إسرائيل.

وأشار فريدمان إلى أنه من المتوقع أن يكون بايدن مؤيدا لإسرائيل وأعرب عن أمله في أن يعمل الرئيس الجديد على دفع اتفاقات إبراهيم، التي أطلقت عملية التطبيع بين إسرائيل وأربع دول عربية، واعتبر فريدمان انه لو فاز الرئيس دونالد ترامب بالانتخابات فإنه يعتقد أن التطبيع بين إسرائيل والسعودية كان يمكن أن يتحقق في غضون عام. وأوضح انه سيكون من الأصعب على بايدن القيام بذلك بسبب تركيز الديمقراطيين على قضية حقوق الإنسان في السعودية، وقدر فريدمان أن السعودية ستستمر في إقامة علاقات مع إسرائيل "تحت الطاولة".

وتابع فريدمان ان جاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب، تحدث مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب بايدن وأطلعه على سياسات الإدارة المنتهية ولايتها في الشرق الأوسط واتفاقات إبراهيم، كما ابلغ كوشنر سوليفان قبل إقلاعه إلى السعودية لحضور قمة لزعماء الخليج التي تم خلالها التوقيع على اتفاق لإنهاء الأزمة الخليجية مع قطر، وليس من الواضح ما إذا كان كوشنر نقل أي رسالة من سوليفان إلى القادة الذين التقى بهم في المملكة العربية السعودية.

#ديفيد فريدمان #اسرائيل #الولايات المتحدة #دونالد ترامب #ادارة ترامب #ادارة بايدن #جو بايدن #مستوطنات الضفة #الاراضي الفلسطينية #الدول العربية #التطبيع مع اسرائيل #ايران #البرنامج النووي الإيراني

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة الجزائر والمغرب بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

صحيفة : جملة من القرارات لتحسين وضع موظّفي السلطة في قطاع غزة

مصادر : ضغوط لعقد مصالحة بين الرئيس عباس و دحلان

داخلية غزة تُصدر تعليمات بشأن يومي الإغلاق الشامل

شاهد: مقطع فيديو يوثق قنص المقاومة للجنود الإسرائيليين شرق خانيونس

ابو حسنة يكشف عن النظام الجديد الذي أقرته إدارة الاونروا لتوزيع المساعدات في قطاع غزة

رابط مشاهدة مباراة الاتحاد وأبها بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الأخبار الرئيسية

مستوطن

هآرتس: إسرائيل وظفت “شبيبة التلال” لنهب حقوق الفلسطينيين وحرمانهم من تقرير مصيرهم؟

فحوصات كورونا

وزارة الصحة بغزة تصدر تنويهاً مهماً للمواطنين بشأن فحوصات كورونا من خلال الدم

لهذه الاسباب... حماس ترفض التعامل مع المستشفى الميداني الأمريكي

الحكومة الفلسطينية تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا.. عودة الطلبة من 7- 11

"خلية الأزمة" بغزة: الإبقاء على الإجراءات الوقائية المتخذة كما هي دون تغيير