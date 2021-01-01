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"إسرائيل المركزي" يعتزم شراء عملات أجنبية بقيمة 30 مليار دولار لخفض قيمة الشيكل

الخميس 14 يناير 2021 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل المركزي" يعتزم شراء عملات أجنبية بقيمة 30 مليار دولار لخفض قيمة الشيكل



القدس المحتلة / سما / (د ب أ)

قال مسؤولون في بنك إسرائيل المركزي، اليوم الخميس، إن البنك يعتزم شراء كمية غير مسبوقة من العملات الأجنبية بقيمة 30 مليار دولار خلال العام الحالي لخفض قيمة الشيكل الإسرائيلي التي وصلت إلى مستوى قياسي، ودعم الاقتصاد الإسرائيلي الذي قد يعاني لفترة طويلة بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المسؤولون إلى أن البنك كان قد اشترى خلال العام الماضي عملات أجنبية بقيمة 21.2 مليار دولار، بما يؤكد التزام البنك بالحد من ارتفاع الشيكل ودعم الاقتصاد في ظل تداعيات كورونا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع قيمة الشيكل أمام الدولار بنسبة 2.2% اليوم، وهو أكبر تراجع له منذ 10 أشهر قبل أن يستعيد جزءا طفيفا من التراجع فيما بعد.

وقال أندرو أبير نائب محافظ بنك إسرائيل المركزي إن صناع السياسة النقدية في البنك يؤكدون "أننا لن نظل واقفين والشيكل تزداد قوته".

وأضاف أنه مع انخفاض سعر الفائدة الرئيسية إلى صفر في المئة تقريبا، فإن البنك يعتمد على شراء العملات الأجنبية لمحاولة الحد من ارتفاع قيمة العملة المحلية، لكن يبدو أن هذه ليست معركة سهلة.

#بنك اسرائيل

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