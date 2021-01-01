  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إسرائيل تبيع أنظمة الرادار المضادة للصواريخ إلى سلوفاكيا

الخميس 14 يناير 2021 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تبيع أنظمة الرادار المضادة للصواريخ إلى سلوفاكيا



القدس المحتلة / سما /

وافقت حكومة سلوفاكيا، اليوم الخميس، على توصية وزارة الدفاع السلوفاكية بتجهيز 17 أنظمة الرادار المضادة للصواريخ الإسرائيلية، ويقدر حجم الصفقة، التي قادها قسم "سايبت" بوزارة الأمن الإسرائيلية بأكثر من نصف مليار شيكل (حوالي 150 مليون يورو) وتشمل أنظمة رادار MMR وأنظمة أخرى.

وتشمل الاتفاقية كذلك نقل التكنولوجيا والمعرفة من إسرائيل إلى سلوفاكيا ضمن التعاون الصناعي، بما في ذلك دعم الصناعة المحلية، وكجزء من الصفقة، سيتم تصنيع مكونات الرادار بالتعاون مع الصناعات الدفاعية المحلية في سلوفاكيا، بقيادة وزارة الأمن الإسرائيلية.

وستسمح أنظمة الرادار الإسرائيلية بالاندماج مع أنظمة دفاع الناتو، حيث تم دمج أنظمة مماثلة في السنوات الأخيرة في أنظمة القيادة والتحكم في البلدان الأخرى داخل حلف الناتو، وتم إثبات رادار MMR الإسرائيلي، عمليا ودمجه في مجموعة متنوعة من أنظمة الدفاع الجوي في إسرائيل وحول العالم، ويكتشف الرادار التهديد ويصنفه ويحسب نقطة التأثير والموقع الذي أطلقت منه الصواريخ أو قذائف الهاون أو المدفعية، ويزود النظام ببيانات حيوية تتيح تحييد العديد من التهديدات في وقت واحد.

وعبر وزير الأمن بيني غانتس عن ارتياحه للصفقة، قائلا "كما قلت لنظيري السلوفاكي في حديثنا، فإن صناعة الدفاع الإسرائيلية في طليعة التكنولوجيا العالمية، وتوفر كفاءة عملياتية وعسكرية لا مثيل لها". وأضاف "سيستمر نظام الدفاع تحت قيادتي في العمل وتعزيز الصفقات وتطوير التكنولوجيا التي هي جزء من المفهوم الأمني لدولة إسرائيل، ولا تقل أهمية في هذا الوقت كجزء من نضالنا ضد الجائحة الاقتصادية، في تطوير المرونة الاقتصادية الإسرائيلية".

#اسرائيل #سلوفاكيا #صفقة امنية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 6 السادسة

مشاهدة مباراة الجزائر والمغرب بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

صحيفة : جملة من القرارات لتحسين وضع موظّفي السلطة في قطاع غزة

مصادر : ضغوط لعقد مصالحة بين الرئيس عباس و دحلان

داخلية غزة تُصدر تعليمات بشأن يومي الإغلاق الشامل

شاهد: مقطع فيديو يوثق قنص المقاومة للجنود الإسرائيليين شرق خانيونس

ابو حسنة يكشف عن النظام الجديد الذي أقرته إدارة الاونروا لتوزيع المساعدات في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

فحوصات كورونا

وزارة الصحة بغزة تصدر تنويهاً مهماً للمواطنين بشأن فحوصات كورونا من خلال الدم

لهذه الاسباب... حماس ترفض التعامل مع المستشفى الميداني الأمريكي

الحكومة الفلسطينية تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا.. عودة الطلبة من 7- 11

"خلية الأزمة" بغزة: الإبقاء على الإجراءات الوقائية المتخذة كما هي دون تغيير

67

اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول حادثة إطلاق النار على آلية عسكرية أمس بخانيونس