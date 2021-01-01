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العراق .. رابط استمارة التقديم للمعلمين المجازين دراسيا 2021

الخميس 14 يناير 2021 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
العراق .. رابط استمارة التقديم للمعلمين المجازين دراسيا 2021



بغداد / سما

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، اجتماعا مع وفد من مجلس النواب العراقي ناقشوا خلاله أفق التكامل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة عن حرص مؤسسات التعليم على توفير المناخات المناسبة والمسؤولة عن دعم وتطوير خدمة المجتمع بالتعاون مع اللجان المختصة في مجلس النواب.

 استمارة التقديم للمعلمين المجازين دراسيا 2021:  اضغط هنا

بدوره ثمن الوفد النيابي الذي ضم رئيس لجنة التعليم الدكتور مقدام الجميلي وأعضاء من لجان التعليم والنزاهة والشهداء والتربية جهود وزارة التعليم العالي ودوائرها المختصة في بلورة الاليات والقرارات التي تنظم قبول الطلبة وتستوعب أعدادهم الاستثنائية وتستكمل متطلبات العام الدراسي الحالي في الجامعات الحكومية والأهلية.

واتفق المجتمعون على قرار بزيادة خطة القبول الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) بنسبة 10% في الجامعات الحكومية وسيكون التقديم عبر بوابة الدراسات مطلع الاسبوع المقبل فيما سيتم فتح استمارة التقديم مجددا للمعلمين المجازين دراسيا في غضون الأيام القليلة المقبلة.
 

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