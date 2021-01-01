أغنية نادي الوحدات الجديدة 2021 بصوت متعب السقار (شاهد)

عمان / سما

تترقب جماهير كرة القدم الأردنية، إطلاق أغنية نادي الوحدات الجديدة 2021 بصوت الفنان الفلسطيني متعب السقار؛ بمناسبة تتويج الفريق بلقب دوري المحترفين الأردني.

وقالت مصادر رياضية إن الفنان الكبير متعب السقار يعود للغناء إلى نادي الوحدات، موضحة أنه سيهدي الجماهير الخضراء أغنية جديدة اليوم الخميس؛ احتفاءً بالتتويج.

ويحظى متعب السقار بشعبية كبيرة لدى الأردنيين، إذ كان قد أدى العديد من الأغاني والأناشيد الخاصة بالأندية صاحبة الألقاب والبطولات في السنوات القريبة المنصرمة.

وحققت أغنية نادي الوحدات التي صدرت عقب فوزه رسميا بدرع الدوري الأردني للمرة الثالثة في تاريخه، أكثر من 50 مليون مشاهدة عبر المنصات الاجتماعية المختلفة.

أغنية نادي الوحدات متعب السقار:

وكان نادي الوحدات قد حقق بطولة دوري المحترفين لصالحه بفارق كبير عن جميع منافسيه، لكن المسابقة لم تنته بعد ويتبقى له مواجهة الفيصلي مطلع الأسبوع القادم.

واحتفل لاعبو وإدارة وجمهور الوحدات بهذا الإنجاز الصعب الذي تحقق عن جدارة واستحقاق، لكن المسؤولين في النادي طالبوا الجميع باتخاذ الاحتياطات أثناء الحفلات.

واستقبلت صفحة الوحدات عبر فيسبوك مقاطع فيديو من الجمهور؛ تمهيدا لعرضها مباشرة أثناء احتفالهم بتحقيق اللقب المنتظر سواء للموجودين في المملكة أو خارجها.

وقبل صدور أغنية نادي الوحدات 2021، وجه مجلس الإدارة رسالة إلى المشجعين في الأردن، داعيا إياهم إلى عدم الاخلال بالإجراءات الصحية والالتزام بكل المطلوب.