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مسؤول إماراتي: حجم التبادل التجاري مع إسرائيل قد يصل إلى 6.5 مليار دولار

الخميس 14 يناير 2021 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إماراتي: حجم التبادل التجاري مع إسرائيل قد يصل إلى 6.5 مليار دولار



القدس المحتلة /سما/

قال الرئيس التنفيذي لمنطقة خليفة الصناعية في أبو ظبي، سمير شاتورفيدي، إن حجم التجارة الثنائية مع إسرائيل سيصل إلى 6.5 مليار دولار أمريكي بعد سنوات قليلة.

واعتبر شاتورفيدي أن الإمارات ستكون واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل، مشيرا إلى أن "تعزيز التجارة الثنائية هدف واقعي، واقتصاد كل من إسرائيل والإمارات متشابهان من حيث الحجم، السكان، والابتكار"، بحسب ما نقلته صحيفة "جيروزالم بوست".

وأكد المدير العام لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية، ديفيد ليفلر، أن "الاقتصادين موجهان نحو التصدير وهناك أسباب كثيرة تدعو للتفاؤل، وبعد كل الاحتفالات الرسمية حول السلام، فإن الخطوة التالية هي أن يتعرف مجتمع الأعمال في البلدين على بعضهما البعض".

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة في دبي، حمد بوعميم، عن أمله في أن يفتح التطبيع بين البلدين فرصا جديدة في عالم ما بعد الوباء، قائلا إن " 2020 كان عاما صعبا للغاية والجميع يبحث عن أسواق جديدة لدعم التعافي الاقتصادي".

وأكد أن السياحة، الرعاية الصحية، الزراعة، الأمن الغذائي، والمعدات الصيدلانية هي مجالات مهيأة لقنوات تعاون ثنائية.

#الامارات #اسرائيل #التبادل التجاري

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