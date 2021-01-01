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حزب "الليكود" الاسرائيلي يعلن رفضه أي تحالف مع احزاب عربية

الخميس 14 يناير 2021 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب "الليكود" الاسرائيلي يعلن رفضه أي تحالف مع احزاب عربية



القدس المحتلة /سما/

 أعلن حزب الليكود الإسرائيلي أنه لا ينوي تشكيل حكومة مع رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس أو اعضاء القائمة المشتركة ولا ينوي الاعتماد عليهم بعد أن اعربوا عن معارضتهم لاتفاقات السلام، على حد زعمه.

وجاء في بيان صادر عن الحزب أن العرب في اراضي عام 48 يؤيدون الليكود بزعامة نتنياهو "لانهم سئموا من اهدار الأصوات على القائمة المشتركة التي تحتل مقاعد المعارضة، ولا تحرك ساكنا من اجلهم"، على حد تعبيره.

وأضاف الحزب "ان العرب ينضمون الى الليكود بهدف ضمان الاندماج والازدهار والامن في بلداتهم، وان الليكود سينتصر في الانتخابات وسيواصل تحقيق إنجازات هائلة".

ورجحت مصادر في الليكود انه يمكن حشد دعم العرب له يمكنه من الحصول على 2 او 3 مقاعد اضافية في الكنيست على خلفية التأييد لاتفاقات التطبيع التي تعراضها القائمة المشتركة.

#حزب الليكود #اسرائيل #العرب #منصور عباس #القائمة العربية المشتركة

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