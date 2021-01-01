"البرلمان العربي" يدين امتناع الاحتلال عن تقديم اللقاحات ضد "كورونا" للأسرى

القاهرة /سما/

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، قرار وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، بعدم تقديم لقاح "كورونا" للأسرى.

واعتبر العسومي في خطاب وجهه للأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ورئيس منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، القرار مخالفا لاتفاقية جنيف الثالثة التي تفرض على الاحتلال الذي يحتجز الأسرى والمعتقلين، تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم، وتعد على حقوق الأسرى، الذين هم فئة محمية بالقانون الدولي، كما يعد تمييزا عنصريا تجاههم.

وأكد أن الإهمال الطبي بحق الأسرى يعرض حياتهم للخطر، والذي أدى ذلك إلى استشهاد المئات منهم داخل السجون.

وطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية القانونية للأسرى والمعتقلين، وتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية عن حياتهم، والضغط على الاحتلال لتوفير سبل الوقاية، واتخاذ كافة التدابير لحمايتهم من خطر الفيروس، وإلزامه بإجراء الفحوصات لهم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وضمان تطعيمهم، بإشراف من منظمة الصحة العالمية، للتأكد من وصول اللقاح لهم دون تلاعب من سلطات الاحتلال.