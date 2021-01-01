رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر .. السوبر الاسباني 2021

الرياض / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو بث مباشر في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني اليوم الخميس 14 كانون ثاني 2021 بعد تأهل برشلونة إلى النهائي الليلة.

مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو مباشر تنقل على قنوان السعودية الرياضية (KSA Sports 3 HD - KSA Sports 1 HD) بصوت المعلقين بلال علام وفهد العتيبي إضافة إلى 12 قناة عالمية.

ولفتت إلى أن مباراة السوبر الاسباني الحاسمة تنطلق بعد التحليل الساعة 11:00 بتوقيت السعودية والعراق وقطر والكويت والبحرين، فيما تكون 10:00 لدى المتابعين في مصر والسودان وفلسطين.

وذكرت أن الاستيديو التحليلي لمباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد على الرياضية السعودية يقوده المذيع طارق الحماد برفقة المحللين، السعودي خالد الشنيف والمصري أحمد عفيفي الإعلامي بقناة الزمالك.

مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر:

ويعد أتلتيك بلباو أحد أصعب الخصوم أمام الملكي، إذ قد تشهد الساعات القادمة مفاجأة بالإطاحة به خارج كأس السوبر، في ظل تذبذب مستوى لاعبي النادي الملكي في الدوري الإسباني مؤخرا.

وتكون هذه الموقعة بعنوان فك العقدة بالنسبة لأتلتيك بلباو الساعي إلى فوزه الأول على ريال مدريد في الأعوام الخمسة الأخيرة، فيما يحاول "الملكي" مواصلة هيمنته في المواجهات المباشرة تاريخيا.

وكتب حساب ريال مدريد باللغة العربية على تويتر: حان موعد كأس السوبر الإسباني، الليلة ندافع عن اللقب الذي توجنا به في العام المنصرم بمدينة جدة، داعيا المشجعين إلى دعم اللاعبين والمدرب.