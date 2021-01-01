  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر .. السوبر الاسباني 2021

الخميس 14 يناير 2021 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر .. السوبر الاسباني 2021



الرياض / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو بث مباشر في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني اليوم الخميس 14 كانون ثاني 2021 بعد تأهل برشلونة إلى النهائي الليلة.

مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو مباشر تنقل على قنوان السعودية الرياضية (KSA Sports 3 HD - KSA Sports 1 HD) بصوت المعلقين بلال علام وفهد العتيبي إضافة إلى 12 قناة عالمية.

ولفتت إلى أن مباراة السوبر الاسباني الحاسمة تنطلق بعد التحليل الساعة 11:00 بتوقيت السعودية والعراق وقطر والكويت والبحرين، فيما تكون 10:00 لدى المتابعين في مصر والسودان وفلسطين.

وذكرت أن الاستيديو التحليلي لمباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد على الرياضية السعودية يقوده المذيع طارق الحماد برفقة المحللين، السعودي خالد الشنيف والمصري أحمد عفيفي الإعلامي بقناة الزمالك.

مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر:

ويعد أتلتيك بلباو أحد أصعب الخصوم أمام الملكي، إذ قد تشهد الساعات القادمة مفاجأة بالإطاحة به خارج كأس السوبر، في ظل تذبذب مستوى لاعبي النادي الملكي في الدوري الإسباني مؤخرا.

وتكون هذه الموقعة بعنوان فك العقدة بالنسبة لأتلتيك بلباو الساعي إلى فوزه الأول على ريال مدريد في الأعوام الخمسة الأخيرة، فيما يحاول "الملكي" مواصلة هيمنته في المواجهات المباشرة تاريخيا.

وكتب حساب ريال مدريد باللغة العربية على تويتر: حان موعد كأس السوبر الإسباني، الليلة ندافع عن اللقب الذي توجنا به في العام المنصرم بمدينة جدة، داعيا المشجعين إلى دعم اللاعبين والمدرب.

#ريال مدريد #أتلتيك بيلباو #بث مباشر #مباراة ريال مدريد #مباشر #ريال مدريد وأتلتيك بيلباو #أتلتيك بيلباو وريال مدريد #السعودية #الرياضية السعودية #أتلتك بلباو #ريال مدريد وأتلتيك بلباو

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 6 السادسة

صحيفة : جملة من القرارات لتحسين وضع موظّفي السلطة في قطاع غزة

داخلية غزة تُصدر تعليمات بشأن يومي الإغلاق الشامل

شاهد: مقطع فيديو يوثق قنص المقاومة للجنود الإسرائيليين شرق خانيونس

مصادر : ضغوط لعقد مصالحة بين الرئيس عباس و دحلان

صحيفة اسرائيلية تتساءل: هل تريد إسرائيل حقًا أن يُجري عباس انتخابات؟

رغم طمأنة المصادر الأمنية.. ساعة “احتضار ترامب” تدخل الشرق الأوسط في حالة تأهب

الأخبار الرئيسية

"خلية الأزمة" بغزة: الإبقاء على الإجراءات الوقائية المتخذة كما هي دون تغيير

67

اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول حادثة إطلاق النار على آلية عسكرية أمس بخانيونس

ليبرمان

ليبرمان يهاجم الليكود:"نتنياهو ليس لديه مشكلة في تعيين خالد مشعل وزيراً"!!

ابو حسنة يكشف عن النظام الجديد الذي أقرته إدارة الاونروا لتوزيع المساعدات في قطاع غزة

وزيرة الصحة : 7 وفيات و736 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1270 حالة تعافٍ