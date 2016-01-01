أثينا تدعو الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في نقل المهاجرين إلى تركيا

اثينا /سما/ د ب أ

دعت أثينا الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى المساعدة في نقل المهاجرين إلى تركيا الذين لم ينجحوا في الحصول على اللجوء في اليونان.

وقالت وزارة الهجرة اليونانية إن تركيا لا تزال ترفض استعادة 1450 مهاجراً معنيين جراء جائحة فيروس كورونا، رغم إمكانية فحصهم لمعرفة إصابتهم من عدمه.

وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراكيس: "نتوقع من تركيا أن تقبل إعادة المهاجرين إليها على أساس الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

وكان الاتحاد الأوروبي وتركيا وافقا في آذار 2016 على نقل كل المهاجرين الذين يصلون إلى الجزر اليونانية في شرق بحر إيجة إلى تركيا في حال تم رفض طلبات لجوؤهم.

وحالياً هناك نحو 17 ألف مهاجر على تلك الجزر، بحسب هيئة التنسيق شؤون اللجوء.

وفي أوائل 2020، كان يعيش نحو 42 ألف مهاجر في جزر ليسبوس وكيوس وساموس وليروس وكوس في مخيمات مكتظة بالكامل.