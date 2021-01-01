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ليبرمان يهاجم الليكود:"نتنياهو ليس لديه مشكلة في تعيين خالد مشعل وزيراً"!!

الخميس 14 يناير 2021 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يهاجم الليكود:"نتنياهو ليس لديه مشكلة في تعيين خالد مشعل وزيراً"!!



القدس المحتلة /سما/

أعرب رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان عن رأيه في تقارب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع المجتمع العربي والموقف الذي يستهدفه بعد الانتخابات، قائلًا: إن "نتنياهو ليس لديه مشكلة في تعيين خالد مشعل وزيرًا في حكومته".
 
وبحسب القناة السابعة العبرية، قال ليبرمان: "نحن لسنا مجرد حزب. نريد استبدال الحكومة، وبالنسبة لي استبدال الحكومة هو استبدال أريه درعي ويعقوب ليتسمان وغافني. إذا استمر غافني في السيطرة على اللجنة المالية واستمر درعي في السيطرة على وزارة الداخلية والحكومة المحلية، فلن نفعل شيئًا".
 
وهاجم ليبرمان وزير المالية يسرائيل كاتس، قائلًا: "من حيث المصداقية والخبرة، أنا أكثر ملاءمة من أي شخص لرئاسة الحكومة، لكن هناك دور واحد أكثر صعوبة وإثارة للاهتمام، وهو وزير المالية. يسرائيل كاتس ليس وزيرًا للمالية، إنما هو ممثل لمكتب رئيس الحكومة في وزارة المالية"، وفق تعبيره.

#أفيغدور ليبرمان #الحكومة الاسرائيلية #خالد مشعل #نتنياهو #الليكود #اسرائيل #الانتخابات الاسرائيلية

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