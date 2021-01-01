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عودة: نتنياهو يحاول إحداث شرخ في المجتمع العربي

الخميس 14 يناير 2021 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
عودة: نتنياهو يحاول إحداث شرخ في المجتمع العربي



القدس المحتلة /سما/

تطرق رئيس "القائمة المشتركة" أيمن عودة، إلى زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لمدينة الناصرة أمس الأربعاء.
 
قال عودة: إن " نتنياهو يحاول مرة أخرى احداث شرخ في المجتمع العربي وتقسيمه الى طيبين وأشرار".
 
ومن جهته تطرق النائب أحمد الطيبي إلى اشتباك الشرطة الإسرائيلية مع المتظاهرين الذين خرجوا ضد نتنياهو، متسائلًا "أين يوجد هؤلاء الشرطيون عندما نحتاج إليهم ليتصدوا للجريمة والعنف في الوسط العربي؟".
 
يُشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، صرح أمس خلال زيارته إلى مدينة الناصرة، بأنه خصص ميزانيات طائلة للمجتمع العربي، "بلغت أكثر مما خصصته كل حكومات إسرائيل مجتمعة" على حد قوله.
 
وتظاهر العشرات في مدينة الناصرة، احتجاجًا على زيارة نتنياهو للمدينة، واشتبك بعضهم مع الشرطة واعتُقل عدد منهم للتحقيق. والتقى نتنياهو الذي تفقد مركزًا للتطعيم في الناصرة، برئيس البلدية علي سلام.
 
وفي وقت سابق اكد رئيس بلدية الناصرة علي سلام أنه لن ينضم إلى حزب "الليكود".

#ايمن عودة #القائمة العربية المشتركة #بنيامين نتنياهو

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