رابط مشاهدة مباراة الاتحاد وأبها بث مباشر .. قناة السعودية الرياضية 3

الرياض / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الاتحاد ضد أبها بث مباشر اليوم الخميس 14 كانون ثاني 2021 في إطار مواجهات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

مباراة الاتحاد وأبها مباشر تبث الساعة 08:10 مساء اليوم بتوقيت الرياض على قناة الرياضية السعودية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق عبدالله الحربي من ملعب مدينة الملك عبدالله.

وقالت القناة السعودية إن المذيع محمد خاتم يدير الاستيديو التحليلي لمباراة أبها والاتحاد عبر المحطة الثالثة، فيما يكون مع مراسلا من ملعب اللقاء الزميل الإعلامي محمد بن سمحة؛ لنقل التطورات.

ويستضيف استيديو مباراة الاتحاد وأبها، الكابتن خميس الزهراني وصالح خليفة؛ بشأن الحالات الفنية قبل وأثناء وبعد المواجهة، بالإضافة إلى الخبير التحكيمي عمر المهنا؛ حول الأمور الجدلية.

رابط مباراة الاتحاد وأبها مباشر:

ويسعى فريق الاتحاد للثأر من أبها الذي تغلب بهدفين مقابل هدف في الموقعة الأخيرة التي جرت بينهما في شهر أغسطس بدوري المحترفين، علما أنه لم يفز عليه منذ تاريخ 30 نوفمبر 2008.

وعانى أبها لسنوات طويلة عقب هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى في السنة التي خسرها بها أمام الاتحاد بثلاثية نظيفة، لكنه عاد الموسم المنصرم لمنافسة أندية المحترفين وهزيمة كبار المسابقة.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 21 نقطة بفارق واحدة خلف الشباب والأهلي وأربع عن الهلال، في حين يملك أبها 17 نقطة بالتساوي مع القادسية والفتح والاتفاق ويحاول التقدم في الجدول.