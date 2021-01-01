نشوب أزمة بين محمد رمضان وسمية الخشاب..

وكالات / سما /

يبدو أن خلافات نشبت بين الفنان المصري محمد رمضان، والفنانة سمية الخشاب، وذلك بعد انطلاق تصوير مسلسل "موسى" الذي من المقرر له المشاركة في السباق الرمضاني القادم.

في هذا السياق، كشف مصدر من داخل موقع تصوير مسلسل "موسي" لـ"فوشيا"، تفاصيل الخلاف الذي وقع بين الفنان محمد رمضان وسمية الخشاب، حيث أكد أن الأزمة بدأت بعدما طلبت الفنانة المصرية من أحد القائمين على العمل بالشركة المنتجة وضع اسمها بجانب محمد رمضان على بوستر "موسى"، وهو ما رفضه "نمبر وان" بشكل قاطع مطالبا عدم النقاش في الأمر وعدم التحدث فيه نهائياً.

وتابع المصدر أن هناك عددا من العاملين بشركة الإنتاج حضروا للعمل من أجل الجلوس مع الثنائي لحل الأمر والوصول إلى حل وسط يرضي الطرفين من أجل استكمال التصوير الذي توقف بسبب هذا الخلاف، إلا أن رمضان رفض الجلوس لمناقشة الأمر وهو ما تسبب في توقف التصوير لما يقرب من 4 ساعات متواصلة.

وأضاف المصدر أن هناك اجتماعا بين المنتج والمخرج، من أجل إقناع رمضان بوضع اسم سمية الخشاب بجانب اسم "رمضان"، بعد الاشتباك الذي وقع بين الثنائي داخل إحدى غرف العمل بحضور بعض الفنانين الذين حاولوا تهدئة الأمر.

من ناحية أخرى، أكد المصدر أن ميزانية المسلسل تتخطى الـ30 مليون جنيه بما يعادل 1,915,373 دولارا أمريكيا، وذلك لتصوير مشاهد العمل في العديد من الدول، وسيتم بناء عدد من الديكورات من أجل التصوير.

ولم تكن هذه الأزمة الأولى التي قابلت محمد رمضان منذ بداية العمل، حيث توقف العمل من قبل بعد أن نشر محمد رمضان صورا له مع فنانين إسرائيليين، الأمر الذي تسبب بإيقاف الفنان عن العمل قبل أن يتم رفع الإيقاف عنه ويعود لتصوير المسلسل.