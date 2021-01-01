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انتخاب خلدون ابو سليم رئيسا للاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف في فلسطين

الخميس 14 يناير 2021 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتخاب خلدون ابو سليم رئيسا للاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف في فلسطين



غزة / سما /

اعتمدت اللجنة الاوليمبية الفلسطينية نتائج انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات برئاسة خلدون عبد القادر ابو سليم.

وقد تم انتخاب خلدون عبد القادر ابو سليم رئيسا وهدى رفيق زين الدين نائبا للرئيس والأعضاء حنين بيتر خوري ومحمد مروان القيشاوي وبدر ماهر ترزي وطارق زياد البنا ومحمد إسماعيل عاشور.

وفي اول تصريح صحفي له شكر أبو سليم رئيس اللجنة الاوليمبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب ونائبه د. اسعد المجدلاوي والأمين العام للجنة اللواء عبد الحميد حجي لما بذلوه من جهود من اجل إنجاح العملية الانتخابية.

وأوضح أبو سليم ان المكتب التنفيذي للاتحاد سيناقش في اجتماعه القادم وضع خطة للتطوير رياضة الشراع والتجديف في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات والرقي بها بالتنسيق مع الاتحاد العربي والاتحاد الدولي لفتح باب المشاركة الفلسطينية على الساحتين العربية والعالمية.

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