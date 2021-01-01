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رابط مشاهدة مباراة التعاون والفتح بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الخميس 14 يناير 2021 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة التعاون والفتح بث مباشر في الدوري السعودي 2021



مكة / سما

أعلنت المصادر الناقلة رابط مشاهدة مباراة الفتح والتعاون بث مباشر التي تُلعب اليوم الخميس 14 يناير / كانون ثاني 2021 ضمن مباريات الأسبوع رقم 13 من دوري كأس محمد بن سلمان.

مباراة التعاون الفتح مباشر تبث الساعة 05:50 مساء اليوم بتوقيت الرياض من ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي على قناة السعودية الرياضية (KSA Sports 4 HD) بتعليق جعفر الصليح.

وتغلب فريق التعاون في لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين بدوري الموسم المنصرم بهدفين مقابل واحد، قبل أن يفوز الفتح عليه بالدور الثاني بهدف نظيف سجله النجم المحترف ميتشيل تي فريدي.

ويعد الفتح خصما عنيدا خصوصا حينما يلعب ضد الأهلي الذي يواجه صعوبة كبيرة في اختراق دفاعه وتسجيل الأهداف، الأمر الذي قد يشكل معضلة بالنسبة للفريق الساعي إلى صدارة الترتيب.

رابط مباراة التعاون ضد الفتح مباشر:

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف خلف الشباب، فيما حال تمكن من الخروج بانتصار أمام الفتح سيتصدر الترتيب بشكل مؤقت.

على الجهة الأخرى، يملك الفتح في رصيده 17 نقطة في المركز السابع بالتساوي مع مجموعة فرق منافسة له بشكل مباشر، بينما يحاول الخروج الليلة بأقل الأضرار وأفضل نتيجة ممكنة.

وينتظر الفتح مواجهات قوية في الجولات المقبلة، إذ يحل ضيفا على القادسية ويستضيف الرائد بالدوري ثم الاتحاد في الكأس، فيما يواجه التعاون نظيره الهلال وضمك والقادسية على التوالي.

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