7 أطعمة صحية للنساء لمكافحة السرطان

وكالات / سما /

من المؤكد أن تناول الأطعمة الصحية مفيد لصحة الجميع، ولكن هناك أطعمة تحسن صحة النساء بوجه خاص وتساعد في تفادى الإصابة بهشاشة العظام وسرطان الثدي، حيث تحتوى هذه الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الصحية للنساء في الحفاظ على صحة الجسم خاصة مع تقدم العمر، وفقًا لما ذكره موقع ويب إم دي"webmd".

7 أطعمة مفيدة لصحة النساء

1- الفاصوليا

تحتوى على الكثير من البروتين وخالية من الدهون، كما أنها غنية بالألياف، لذلك تعمل على خفض ضغط الدم وتنظيم معدل ضربات القلب.

2- التوت والكرز

تحتوى هذه الفاكهة على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمى الخلايا السليمة من التلف، كما يساعد التوت في الحفاظ على دماغك أكثر حدة مع تقدمك في السن، بجانب فيتامين سي لبناء الكولاجين وهو البروتين الذى يحافظ على بشرتك مشدودة وناعمة.

3- زبادي سادة قليل الدسم

عند تجاوز سن الـ50 تكوني بحاجة لمزيد من الكالسيوم، حيث يحتوى الزبادي على نسبة كبيرة منه ولكن يفضل أن يضاف اليه أية عناصر أخرى ويكون قليل الدسم.

4- السردين

فهو غنى بأحماض أوميجا 3 الدهنية لتحسين جودة حليب الثدي اثناء الرضاعة بجانب فيتامين د والكالسيوم، وهو مفيد جدًا تناوله أثناء الحمل، ويحتوى السردين أيضًا على نسبة أقل من الزئبق مقارنة بأنواع الأسماك الأخرى.

5- أفوكادو

غنى بالدهون الجيدة، حيث تشير الأبحاث إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالأفوكادو يمكن أن تساعد في التخلص من دهون البطن وحماية عينيك وبشرتك، كما يعمل على خفض نسبة الكوليسترول "الضار" وزيادة الكوليسترول "الجيد".

6- البطاطا الحلوة

يطلق عليها "الحزمة الكاملة" لأنها غنية بالنحاس والألياف وفيتامين بـ6 والبوتاسيوم والحديد، كما أنها غنية بالبيتا كاروتين مصدر فيتامين أ المفيد جدًا أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية، فهي مفيدة جدًا لرئة الجنين.

7- السبانخ

تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان القولون، تحتوى السبانخ أيضًا على الفولات الذى يحمى شبكية العين ويُقلل من ظهور التجاعيد.