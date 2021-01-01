  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الأردن .. سبب وفاة خطيبة مالك شلبية حارس مرمى الرمثا

الخميس 14 يناير 2021 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن .. سبب وفاة خطيبة مالك شلبية حارس مرمى الرمثا



عمان / سما

فجع الموت اللاعب مالك شلبية حارس مرمى فريق نادي الرمثا المنافس في الدوري الأردني للمحترفين، بعد أن تلقى صباح اليوم الخميس 14 يناير 2021 خبر وفاة خطيبته.

وأكدت وسائل إعلام أردنية رياضية خبر وفاة خطيبة مالك شلبية؛ جراء حادث سير مؤسف تعرضت له منذ قليل، مشيرة إلى أن اللاعب يمر بحالة نفسية سيئة بعد تلقيه النبأ.

وكان مالك شلبية قد أسعد جمهوره بعدما أعلن عن خبر خطوبته من فتاة أردنية قبل أسبوعين فقط، لكنها توفيت نتيجة الحادث الأليم الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي. 

ولم يعرف مصير مالك شلبية من المشاركة مع فريقه الرمثا في المواجهة الأخيرة بالدوري الأردني للمحترفين المقررة يوم الجمعة المقبل ضد الصريح في ملعب الملك عبدالله.

وقال نادي الرمثا في بيان له عبر فيسوبك: يتقدم سعادة رئيس النادي السيد رائد النادر وأعضاء مجلس الإدارة وجماهير الرمثا كافة بأحر التعازي وذلك بوفاة خطيبة الكابتن مالك شلبية؛ إثر حادث سير.

وبعث العشرات من لاعبي الدوري الأردني والمشجعين والإعلاميين ومجالس إدارات الأندية، ببرقيات تعزية ومواساة إلى نجم الرمثا الكابتن مالك شلبية بعد رحيل خطيبته.

ويعد مالك شلبية أحد أبرز حراس المرمى في دوري المحترفين، إذ تألق كثيرا من ناديه في المسابقة المحلية الجارية حاليا، ويحتل المركز الثالث برصيد 38 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف الجزيرة.

#مالك شلبية #وفاة مالك شلبية #خطوبة مالك شلبية #خطيبة مالك شلبية #الأردن #الوحدات #نادي الوحدات #وفاة خطيبة مالك شلبية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 6 السادسة

داخلية غزة تُصدر تعليمات بشأن يومي الإغلاق الشامل

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر "قناة السعودية الرياضية"

وكيل تنمية غزة يكشف آخر مستجدات صرف المنحة القطرية 100 $ في القطاع

صحيفة اسرائيلية تتساءل: هل تريد إسرائيل حقًا أن يُجري عباس انتخابات؟

رغم طمأنة المصادر الأمنية.. ساعة “احتضار ترامب” تدخل الشرق الأوسط في حالة تأهب

صور : اطلاق نار على جيش الاحتلال عند حدود غزة وقصف نقطة للمقاومة

الأخبار الرئيسية

نيوزويك الامريكية: ايران تنشر طائرات"انتحارية" في اليمن يمكنها ضرب اسرائيل

الأحمد: من المتوقع إصدار مراسيم إجراء الإنتخابات في الـ20 من الشهر الجاري

الصحة بغزة تكشف عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا اليوم الخميس

صحيفة : جملة من القرارات لتحسين وضع موظّفي السلطة في قطاع غزة

W7YK5

شاهد: مقطع فيديو يوثق قنص المقاومة للجنود الإسرائيليين شرق خانيونس