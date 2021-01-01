بالفيديو .. شاب مصري (21 عاما) يعيش على الرضاعة والألبان

القاهرة / وكالات /

روى مواطن مصري يدعى وجيه فؤاد موسى العربي، تفاصيل حالة ابنه ربيع النادرة الذي تخطى عمره 21 عاما وما زال يعيش على الرضاعة وتناول الألبان فقط.

وقال والد الشاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن حالة نمو جسد ابنه متوقفة تماما، حيث يبدو كأنه طفل في عمر ثلاثة أعوام.

وأضاف والد الشاب أنه عرض ابنه على طبيب عندما كان في عمر الـ4 أعوام لمعرفة تلك الحالة، وتبين أنه يعاني من مشكلة نقص في الغدد، وحتى الآن لم يعد الكشف عليه، مضيفا أن ابنه لا يتكلم وتصرفاته كما هي مثل الأطفال.

من جانبه تابع الطبيب المصري محمد النبوي أبو النور، رئيس مستشفى دار الطفل بمحافظة البحيرة، أنه من الصعب تحديد الأسباب وراء تلك الحالة إلا أنه علميا فإن أي طفل عند تكوينه كجنين في بطن الأم يتأثر بالتركيب الوراثي.

وعقب الطبيب أنه في حال وجود عوامل وراثية تؤثر على المخ والجهاز العصبي يحدث ضمور في حيويتها وبالتالي تتسبب في تلك الحالة، وربما تكون الأم تعرضت للإشعاع فتأثر بها الطفل.

وأضاف أن الطفل ربما يكون حدثت له مشاكل أحدثت تلفا في مراكز المخ، حيث من الوارد أن يكون تعرض لنقص في الأكسجين وقت ولادته أو أمراض أثرت على المخ والجهاز العصبي وربما الالتهاب السحائي.

وأكد الطبيب أن تلك الحالة أصبحت بلا علاج على الإطلاق، لأن الطفل له فترات في عمره لا بد فيها أن يكون لكل جهاز دوره حيث يتكلم في وقت معين ويسير في توقيت معين، لافتا إلى أن الحالة تأخرت للغاية.

وأشار إلى أن "تأخر الأهل في متابعة حالة الطفل ساهم في وصوله لذلك، لأن أسرته بسيطة، وعندما ذهبوا به لطبيب وعلموا السبب لم يسعوا للمداومة في علاجه ليكون أفضل حالا مما هو فيه".