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إسرائيل تعيّن دبلوماسيًا خاصّا لدول الخليج

الخميس 14 يناير 2021 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعيّن دبلوماسيًا خاصّا لدول الخليج



القدس المحتلة / سما /

عين وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، مبعوثًا خاصّا لدى دول الخليج التي وقعت اتفاقيات سلام مع إسرائيل.

ووفق موقع واي نت العبري، فإن تسفي حيفتس الدبلوماسي والسفير الإسرائيلي السابق لعدد من الدول آخرها الصين، عُيّن مبعوثًا خاصًا لدى دول الإمارات والبحرين، ويقع على عاتقه تطوير العلاقات مع دول الخليج.

وبحسب الموقع فإن حيفتس سيكون مسؤولًا عن إنشاء 3 بعثات دبلوماسية، كونه يتمتع بخبرة غنية ويعتبر من دبلوماسيي "الدرجة الأولى".

وقال أشكنازي إن السفير حيفتس يحمل معه ثروة من الخبرة في العمل الدبلوماسي والاقتصادي في عدد من الدول المركزية والمعقدة.

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