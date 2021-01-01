  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

العراق .. رابط استمارة التقديم إلى المركزي لطلبة الدور الثالث 2021

الخميس 14 يناير 2021 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العراق .. رابط استمارة التقديم إلى المركزي لطلبة الدور الثالث 2021



بغداد / سما

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس عن إطلاق، رابط استمارة التقديم الى القبول المركزي لطلبة الدور الثالث الناجحين من الدراسة الإعدادية من الفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي.

وقال المتحدث الرسمي الدكتور حيدر العبودي إن استمارة التقديم الإلكتروني عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة تتطلب تسجيل عشرة خيارات من الطالب المتقدم وتستمر الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2021/1/19.

رابط التقديم للقبول المركزي: اضغط هنا

وأضاف أن الموافقة حصلت أيضا على شمول طلبة الدورين الأول والثاني ممن لم يقدموا في وقت سابق أو لم يظهر لهم قبول بالتقديم الى استمارة القبول المركزي الحالية للعام الدراسي 2021/2020.

يشار إلى أن إحصاءات الطلبة الناجحين في الدور الثالث من مخرجات الدراسة الاعدادية تشير الى أن أعدادهم بلغت سبعة وثلاثين ألفا ومئتين وواحدا وخمسين طالبا من الفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي.

وفي سياق متصل، حددت وزارة التعليم العالي العراقية، يوم السبت المقبل الموافق 2021/1/16 موعدا لمباشرة الطلبة المقبولين في الجامعات والكليات الأهلية في العراق.

#استمارة القبول المركزي #العراق #الدور الثالث 2021 #طلبة الدور الثالث #وزارة التعليم العالي #وزارة التعليم العراقية #القبول المركزي 2021 #التقديم للقبول المركزي

الأكثر قراءة اليوم

جدول مواعيد مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 مونديال مصر

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 6 السادسة

داخلية غزة تُصدر تعليمات بشأن يومي الإغلاق الشامل

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر "قناة السعودية الرياضية"

وكيل تنمية غزة يكشف آخر مستجدات صرف المنحة القطرية 100 $ في القطاع

صحيفة اسرائيلية تتساءل: هل تريد إسرائيل حقًا أن يُجري عباس انتخابات؟

رغم طمأنة المصادر الأمنية.. ساعة “احتضار ترامب” تدخل الشرق الأوسط في حالة تأهب

الأخبار الرئيسية

الأحمد: من المتوقع إصدار مراسيم إجراء الإنتخابات في الـ20 من الشهر الجاري

الصحة بغزة تكشف عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا اليوم الخميس

صحيفة : جملة من القرارات لتحسين وضع موظّفي السلطة في قطاع غزة

W7YK5

شاهد: مقطع فيديو يوثق قنص المقاومة للجنود الإسرائيليين شرق خانيونس

الرئيس يوقع على قرار صرف رواتب كاملة للأسرى الذين يتلقون 50% من رواتبهم