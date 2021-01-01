العراق .. رابط استمارة التقديم إلى المركزي لطلبة الدور الثالث 2021

بغداد / سما

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس عن إطلاق، رابط استمارة التقديم الى القبول المركزي لطلبة الدور الثالث الناجحين من الدراسة الإعدادية من الفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي.

وقال المتحدث الرسمي الدكتور حيدر العبودي إن استمارة التقديم الإلكتروني عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة تتطلب تسجيل عشرة خيارات من الطالب المتقدم وتستمر الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2021/1/19.

رابط التقديم للقبول المركزي: اضغط هنا

وأضاف أن الموافقة حصلت أيضا على شمول طلبة الدورين الأول والثاني ممن لم يقدموا في وقت سابق أو لم يظهر لهم قبول بالتقديم الى استمارة القبول المركزي الحالية للعام الدراسي 2021/2020.

يشار إلى أن إحصاءات الطلبة الناجحين في الدور الثالث من مخرجات الدراسة الاعدادية تشير الى أن أعدادهم بلغت سبعة وثلاثين ألفا ومئتين وواحدا وخمسين طالبا من الفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي.

وفي سياق متصل، حددت وزارة التعليم العالي العراقية، يوم السبت المقبل الموافق 2021/1/16 موعدا لمباشرة الطلبة المقبولين في الجامعات والكليات الأهلية في العراق.