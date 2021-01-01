مشاهدة مباراة الجزيرة وشباب الأردن بث مباشر في الدوري الأردني 2021

عمان / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الجزيرة ضد شباب الأردن بث مباشر التي تقام اليوم الخميس في إطار مواجهات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الأردني للمحترفين لكرة القدم.

مباراة شباب الأردن والجزيرة مباشر تبث الساعة الرابعة مساء بتوقيت العاصمة من استاد عمان الدولي على قناة الأردنية الرياضية (Jordan Sport HD) بصوت المعلق حسين الوهادنة.

ويسعى فريق الجزيرة إلى تكرار نتيجة موقعة الدور الأول التي حسمها لصالحه على حساب شباب الأردن بأربعة أهداف دون مقابل، الأمر الذي قد يحدث بعد قليل؛ نظرا لفارق الإمكانيات.

ويحتل الجزيرة المركز الثاني برصيد 41 نقطة، إذ يحاول الحفاظ عليها من أطماع الرمثا من أجل المشاركة في البطولات الآسيوية القادمة، في ظل منافسة شرسة هذا الموسم على الوصافة.

مباراة شباب الأردن والجزيرة مباشر:

ويحاول شباب الأردن تأكيد وجوده في الدوري الأردني للمحترفين رسميا الموسم المقبل عبر تفادي الهبوط، إذ يجد صراعا قويا من الصريح وسحاب الذين يبتعدان عنه بفارق ليس كبيرا.

ويملك شباب الأردن في رصيده بجدول ترتيب دوري المحترفين 22 نقطة بفارق نقطة خلف العقبة ومعان وأمام الصريح بنقطتين، فيما لدى سحاب الحادي عشر وقبل الأخير 18 نقطة.