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رابط مشاهدة مباراة الفيصلي والقادسية بث مباشر .. قناة الرياضية السعودية

الخميس 14 يناير 2021 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الفيصلي والقادسية بث مباشر .. قناة الرياضية السعودية



الرياض / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة القادسية والفيصلي بث مباشر المقررة اليوم الخميس 14 يناير 2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفين السعودي.

مباراة الفيصلي والقادسية مباشر تبث الساعة الثالثة والنصف عصرا، من ملعب مدينة المجمعة على قناة السعودية الرياضية الثانية (KSA Sports 2 HD) بصوت المعلق خالد المديفر.

ولم يحقق القادسية الفوز على الفيصلي منذ خمسة مواسم، إذ كان الانتصار الأخير له على الفيصلي بكأس ولي العهد السعودي للمحترفين بهدف نظيف عام 2015 سجله مازن أبو شرارة.

واحتكم الفريقان للتعادل الإيجابي بهدف لمثله في ذهاب دوري كأس محمد بن سلمان الموسم الماضي، قبل أن يحقق الفيصلي فوزا كاسحا على القادسية بثلاثية دون مقابل بمرحلة الإياب.

رابط مباراة القادسية والفيصلي مباشر:

ويمر الطرفان بوضع صعب على صعيد النتائج، إذ يملك الفيصلي 13 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف خلف الرائد ونقطة أمام الباطن، بينما لا يبعد سوى ثلاث نقاط عن العين.

في المقابل، يحتل القادسية المركز العاشر برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف خلف أبها والاتفاق والفتح، إذ يسعى اليوم إلى الانتصار من أجل الوصول للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.

وتجري مباراة الفيصلي والقادسية قبل انطلاق مواجهات قوية أخرى في دوري المحترفين، أبرزها أبها أمام الاتحاد، الفتح ضد التعاون، الاتفاق مع الباطن، فيما يلعب الشباب ونظيره العين.

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