جاري نيفيل يعبر عن دهشته من نتائج مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

تساءل جاري لينيكر نجم منتخب إنجلترا وبرشلونة السابق عن موقف المتشائمين من جماهير مانشستر يونايتد بعد أن اعتلى الفريق صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تفوق اليونايتد على بيرنلي خارج أرضه بفضل هدف بول بوجبا واعتلى صدارة جدول ترتيب البريميرليج منفرداً، بعد أن بدأ الموسم بالكثير من الشكوك.

وأدى هدف بول بوجبا في الشوط الثاني إلى تقدم فريق أولي جونار سولشاير بفارق 3 نقاط عن ليفربول وذلك قبل مواجهتهما يوم الأحد على ملعب آنفيلد.

بعد بداية بطيئة للموسم حصل يونايتد على 29 نقطة من آخر 33 نقطة متاحة له في منافسات الدوري وتصدر جدول الترتيب لأول مرة منذ 2013.

وقال لينيكر على حسابه على تويتر: “بعد أن تصدر المان يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز، أتسائل ما الذي سيتذمر وسيشتكي منه المتشائمين في صفوف جماهير مانشستر يونايتد الآن؟”.

من جانبه قال جاري نيفيل أن اليونايتد أثبت نفسه كمنافس حقيقي على اللقب بمستواه آخر شهرين : “إنه موسم غريب..إذا سألتني في بداية الموسم كنت سأقول أنه ليس لديهم أي فرصة للفوز باللقب..ولكن الآن بعد استمرار المستوى المميز، فأقول لماذا لا تصدق جماهير اليونايتد بقدرة الفريق على الفوز”.

استطرد ظهير اليونايتد السابق : “الفريق في حالة ممتازة عكس الفرق الأخرى، وفي خط المقدمة نجد كافاني وراشفورد ومارسيال وجرينوود بالإضافة إلى برونو فيرنانديز وبوجبا الذي كان رائعاً مؤخراً”.

اختتم حديثه : “ربما نرى أن السيتي فقط هو الوحيد الذي يعيش لحظة جيدة وهادئة، لا أحد يتحدث عنهم ولكنهم يبدوا بشكلٍ جيد حقاً وربما يكونون الخطر الحقيقي”.