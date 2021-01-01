موعد ومعلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو اليوم والقنوات الناقلة

مدريد / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد ومعلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو والقنوات الناقلة اليوم الخميس 14 يناير 2021 بملعب لا روزاليدا لحساب نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقالت المصادر إن موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت مصر والأردن ولبنان والسودان وفلسطين وليبيا وسوريا، التاسعة لدى المغرب وتونس والجزائر.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن مباراة نصف نهائي السوبر الاسباني الحاسمة تنطلق في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية والبحرين واليمن والعراق وقطر والكويت، 12:00 بالإمارات.

وقد تشهد المباراة النهائية كلاسيكو إسباني جديد، إذ صعد برشلونة أمس إلى النهائي عقب تغلبه بصعوبة على نظيره ريال سوسيداد بركلات الحظ الترجيحية، إثر نهاية الوقت الأصلي (1-1).

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو:

وتبث موقعة السوبر الاسباني عبر قنوات الرياضية السعودية (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق المصري بلال علام، و(KSA Sports 1 HD) بتعليق السعودي المخضرم فهد العتيبي.

وتصب المعطيات المتوفرة في صالح النادي الملكي، إذ لم يحقق أتلتيك بيلباو الفوز على ريال مدريد منذ أكثر من خمس سنوات، وكان الانتصار الأخير بهدف نظيف في شهر مارس 2015.

ويخوض أتلتيك بيلباو هذا اللقاء بعد خسارة أمام برشلونة في الليغا الإسبانية بثلاثة أهداف لهدفين، في حين جاء ريال مدريد من تعثر آخر بالدوري بالتعادل السلبي دون أهداف مع أوساسونا.