فيديو سعود الفيصل عن صدام حسين وحرب العراق يشعل تويتر... وأمير سعودي يعلق

وكالات

علق الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، على فيديو متداول لوزير الخارجية الراحل سعود الفيصل تحدث فيه حول تنبؤاته بشأن الدخول الأمريكي إلى العراق وما سينتج عنه.

وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود، في تغريدة عبر "تويتر": "مقطع قديم قبل حرب العراق لحكيم السياسة الأمير سعود الفيصل رحمه الله، تحدث فيه عن مآلات الحرب في العراق وكل ما تحدث فيه حدث على أرض الواقع، وهذا يعكس أن السعودية تدرك تحليل الأوضاع ورغم خلافاتها مع صدام لكنها وقفت ضد الحرب لأنها تبحث عن استقرار المنطقة".

مقطع قديم قبل حرب العراق لحكيم السياسة الأمير سعود الفيصل رحمه الله, تحدث فيه عن مآلات الحرب في العراق وكل ما تحدث فيه حدث على أرض الواقع, وهذا يعكس أن #السعودية تدرك تحليل الأوضاع ورغم خلافاتها مع صدام لكنها وقفت ضد الحرب لأنها تبحث عن استقرار المنطقة

ترجمة المبدع @TS_Observe pic.twitter.com/jDkmUu3Tmq — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) January 13, 2021

وتداول عدد من المغردين مقطع فيديو من حوار قديم لوزير الخارجية السعودي الراحل، سعود الفيصل، قال فيه إنه "في حال كان هدف الغزو الأمريكي للعراق إسقاط نظام صدام حسين فإنه سيحل مشكلة لكنه سيخلق 5 مشاكل أخرى"، مضيفا "أن دخول القوات الأمريكية إلى العراق سيخلق حالة من الفوضى لا يمكن السيطرة عليها".

وحذر سعود الفيصل من أن "العراق يعاني من مشكلات طائفية وعرقية وضعته على شفير الهاوية لسنوات"، مشيرا إلى أن "نظام الرئيس العراقي صدام حسين عرض من أعراض هذه المشكلات وليس سببا لها".