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سلطنة عمان | طريقة التسجيل في برنامج مبادرة خبرات 2021 تعزيز المهارات الوظيفية

الخميس 14 يناير 2021 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلطنة عمان | طريقة التسجيل في برنامج مبادرة خبرات 2021 تعزيز المهارات الوظيفية



مسقط / سما

أعلنت وزارة العمل في سلطنة عمان، اليوم الخميس 14 يناير / كانون ثاني 2021، عن طريقة التسجيل في برنامج مبادرة خبرات لتعزيز المهارات الوظيفية الذي يشمل آلاف الباحثين عن عمل.

وأكدت وزارة العمل في بيان لها فتح باب التسجيل لبرنامج تعزيز المهارات الوظيفية "خبرات" إلى 1000 باحثا عن عمل (الدفعة الأولى لعام 2021)، داعية الراغبين في ذلك إلى تقديم طلب رسمي.

وأوضحت أن الذين يمكنهم التسجيل والاستفادة من برنامج خبرات هم حملة دبلوم التعليم العام والدبلوم العالي والجامعيين، مبينة أنه يتم استقبال الطلبات اعتبارا من اليوم حتى السبت 16 يناير 2021.

التسجيل في خبرات

وأضافت: على من يجد في نفسه الرغبة التسجيل لحضور ورش التدريب وإرسال رسالة نصية وفق التالي (#17301 الرقم المجاني AT) على الرقم (80057)، متمنية في الوقت ذاته التوفيق للجميع.

واشتكى المواطنون من ضعف الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة العمل العمانية، إذ قال أحدهم إنها مربوطة بالوزارة ولا يمكن استخراج تأشيراه؛ لأن الموقع لا يفتح ولم يتم حل تلك المشكلة بعد.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنه خلال الفترة المستهدفة للتوظيف المحددة بثلاثة أشهر من إنتهاء البرنامج التدريبي تم توظيف 180 مشارك من مخرجات خبرات2020 في منشآت القطاع الخاص.

واستعرضت وزارة العمل العمانية، نماذج من مخرجات برنامج خبرات 2020 الحاصلين على فرص عمل بمؤسسات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق لتوظيف الأعداد المتبقية من مخرجات البرنامج.

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