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162 مهاجرًا يهوديًا يصلون إسرائيل من إثيوبيا

الخميس 14 يناير 2021 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
162 مهاجرًا يهوديًا يصلون إسرائيل من إثيوبيا



القدس المحتلة / سما /

وصل إسرائيل اليوم الخميس، 162 مهاجرًا يهوديًا جديدًا، قادمين من العاصمة الاثيوبية أديس بابا.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن المهاجرين الجدد وصلوا على متن رحلة هي الخامسة التي تقل يهود الفلاشا من إثيوبيا إلى تل أبيب، ضمن خطة حكومية إسرائيلية لاستقدام 3000 يهودي.

وأشار الموقع إلى أنه بحلول نهاية الشهر الجاري سيصل عدد القادمين إلى إسرائيل 2000 مهاجر يهودي من إثيوبيا.

وسيتم وضع القادمين في عزلة لمدة أسبوعين، ثم يتم نقلهم لمركز استيعاب خاص بهم قبل لم شملهم مع عائلاتهم.

وأظهرت معطيات إسرائيلية رسمية أن نحو 20 ألف مهاجر يهودي وصلوا إسرائيل العام الماضي 2020، قادمين من 70 دولة.

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